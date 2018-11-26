Цветков не стартовал в гонке преследования в Новосибирске

Чемпион мира, победитель этапа Кубка мира Максим Цветков не стартовал в гонке преследования на Межрегиональных соревнованиях "Приз памяти Г. Харитонова" в Новосибирске. В воскресенье он занял четвертое место в спринте, с двумя промахами уступив победителю, Максиму Буртасову, 1 минуту 16 секунд.

По результатам отбора, прошедшего 15 и 17 ноября в Финляндии, Цветков не вошел в состав сборной России на декабрьские этапы Кубка мир и Кубка IBU.

Буртасов вслед за спринтом выиграл гонку преследования. У него – два промаха на первом рубеже. Второе место занял Сергей Заозеров, третье – Илья Селиванов. В женской гонке преследования приняли участие только три биатлонистки. Призовые места распределились следующим образом – Анастасия Евсюнина, Юлия Огаркова, Татьяна Новоженина.