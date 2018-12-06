Цветков не попал в двадцатку на Кубке России по биатлону

Чемпион мира Максим Цветков в четверг выступил на первом этапе Кубка России в Ханты-Мансийске. В спринтерской гонке Цветков занял 22-е место с тремя промахами.

Победу одержал Сергей Максимцов, на третьей позиции – еще один биатлонист из национальной команды Никита Поршнев. У женщин лучшей стала также готовившаяся в сборной Кристина Резцова.

Напомним, Максим Цветков не прошел отбор в команду на этапы Кубка мира и Кубка IBU и вынужден теперь выступать на уровне Кубка России. Следующий шанс пробиться в сборную у Цветкова будет в конце декабря на "Ижевской винтовке" (Наталья Марьянчик).

Все о биатлоне - здесь