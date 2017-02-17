Что сказала Акимова после третьего промаха?

Российская биатлонистка Татьяна Акимова на огневом рубеже заключительного этапа эстафеты ЧМ в Хохфильцене нецензурно выругалась, что попало в телеэфир.

Акимова после третьего подряд неточного выстрела на "лежке" выругалась, однако нашла в себе силы продолжить стрельбу.

В итоге с четырьмя промахами россиянка отправилась на штрафной круг. Наша команда финишировала на 10-м месте.