20:30 | БИАТЛОН

Что сказала Акимова после третьего промаха?

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Российская биатлонистка Татьяна Акимова на огневом рубеже заключительного этапа эстафеты ЧМ в Хохфильцене нецензурно выругалась, что попало в телеэфир.

Акимова после третьего подряд неточного выстрела на "лежке" выругалась, однако нашла в себе силы продолжить стрельбу.

В итоге с четырьмя промахами россиянка отправилась на штрафной круг. Наша команда финишировала на 10-м месте.

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (39)
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Новоуепинни

П_о_в_а_р Новоуепинни П_о_в_а_р Молодец, она сказала... 21:42 ------------------------ Мне Голодец послышалось ------------------------- Холодец так, вроде... хотя к чему, собсна ап холодце та... Бежала, кушать захотела, смотрит в мишень, а там холодец мерещится... промахнулась поэтому. Кароч, "холодец" она сказала, выяснили. Если б не запикали видос не пришлось бы стольким достойным форумчанам голову ломать. 21:50 ------------------- И даже тут ведь на "Спартак" вывел. Талант, че

21:52

П_о_в_а_р

Абырбал... с "Л" на конце. Господи, наконец то я это прочитал. Аллилуия. Форум СЭ нафсегда. З.Ы. Верю в апичатку.

21:52

Новоуепинни

rusfed 2.0 Новоуепинни rusfed 2.0 Новоуепинни А что она кстати сказала-то? Ниче не разобрать... 21:17 ____________ Обвинила Касперовича в пониженной социальной ответственности 21:29 -------------------- А, ну так это не ругательство, оценочное суждение 21:34 _______________ Татьяна бы с тобой поспорила. Это суждение, как уже выяснила Татьяна, разделяет не только она сама. А практически все, кого она знает. А потому оно, по мнению Татьяны, - непреложная истина. Данность. 21:46 ---------------------- Тогда тем более не ругательство же

21:51

П_о_в_а_р

Новоуепинни П_о_в_а_р Молодец, она сказала... 21:42 ------------------------ Мне Голодец послышалось ------------------------- Холодец так, вроде... хотя к чему, собсна ап холодце та... Бежала, кушать захотела, смотрит в мишень, а там холодец мерещится... промахнулась поэтому. Кароч, "холодец" она сказала, выяснили. Если б не запикали видос не пришлось бы стольким достойным форумчанам голову ломать.

21:50

Новоуепинни

Так-то Вика Азаренко смачнее разговаривает. Талантливее Татьяны

21:49

rusfed 2.0

Русский язык - он родной целиком, а не частями

21:48

BuroviK 1

ОНА,не материлась. А всего лишь употребила ненормативную лексику в целях более полного и локоничного выражения своих эмоций

21:48

alex_alex

Она сказала: "Пять".

21:47

КошкаПесня

Да вон Домрачева тоже "нецензурно выругалась", однако,никто ее не гнобит в этойгазетенке

21:46

rusfed 2.0

Новоуепинни rusfed 2.0 Новоуепинни А что она кстати сказала-то? Ниче не разобрать... 21:17 ____________ Обвинила Касперовича в пониженной социальной ответственности 21:29 -------------------- А, ну так это не ругательство, оценочное суждение 21:34 _______________ Татьяна бы с тобой поспорила. Это суждение, как уже выяснила Татьяна, разделяет не только она сама. А практически все, кого она знает. А потому оно, по мнению Татьяны, - непреложная истина. Данность.

21:46

Новоуепинни

П_о_в_а_р Молодец, она сказала... 21:42 ------------------------ Мне Голодец послышалось

21:45

П_о_в_а_р

CSKA79 одно быдло Фуркаду руку не жмёт, у другого "все кто против - свиньи", третья на камеру кричит "пи..ц" )) ------------------------------ Они (быдлА) кругом, братух. Прячься.)

21:45

Новоуепинни

"выругалась, однако нашла в себе силы продолжить стрельбу."-------------- Представляю картину: громко выругалась и отключилась в аут, сил не стало

21:44

CSKA79

одно быдло Фуркаду руку не жмёт, у другого "все кто против - свиньи", третья на камеру кричит "пи..ц" ))

21:43

П_о_в_а_р

Молодец, она сказала...

21:42

Айртон

Лучше бы чучмечка при падении застрелилась.)) Чтоб не мучаться.)) Ибо таким быдлом жить в тягость!))

21:42

Айртон

Газетёнка с набранными работниками-корректорами соответсвует по интеллекту Акимовой.)) Дно днищевское!))

21:40

Айртон

Позорище!)) Русский колхоз во всей красе!))

21:39

мин-воды

Абырвал кажется )

21:37

Новоуепинни

rusfed 2.0 Новоуепинни А что она кстати сказала-то? Ниче не разобрать... 21:17 ____________ Обвинила Касперовича в пониженной социальной ответственности 21:29 -------------------- А, ну так это не ругательство, оценочное суждение

21:34

Свинству Бой!

Да не, она сказало коротко и понятно: Слава КПСС ээээ т.е. СБР!

21:32

rusfed 2.0

Новоуепинни А что она кстати сказала-то? Ниче не разобрать... 21:17 ____________ Обвинила Касперовича в пониженной социальной ответственности

21:29

Аурангзеб

Таньхен зело огорчилась промахам и малость выпустила пар орально ) Абсолютно почелавечачи! Неоднократно замечено, что 90% спортсменов, получивших болезненный удар (чаще -физический), употребляют слово на "б", вспоминая всуе женщин с пониженной социальной ответственностью )

21:24

Новоуепинни

А что она кстати сказала-то? Ниче не разобрать...

21:17

rusfed 2.0

Как будто в ее шкуре побывал. Жалко Таню. Без иронии

21:14

Большой вождь

Мало того что позорно проиграли, так еще и выставили себя ... дисциплины совсем в команде видимо нет, за такое должны карать

21:10

fireman32

А что она должна была сказать - "Ва-ау"???

21:05

Новоуепинни

А кстати закон ужесточен за фразочки в общ местах и на ТВ. Штрафануть сильно полагается первоканальных

21:04

ДОЗВОН ГУБЕР

уепинни = 20.52,,,,,, Ага, и также кроме "локтеца и головца" проверила, что у неё чуть ниже пупка...

21:00

PvsZ

PitersS, вот кстати да, многие свидетели, дожившие до времён, когда стало можно говорить правду, утверждают, что про Родину и Сталина в штыковую не особо орали, зато мат был в самый раз) Ну а что ещё остаётся, когда тебя, может, убьют через секунду?

20:56

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Материалы других СМИ