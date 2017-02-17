Российская биатлонистка Татьяна Акимова на огневом рубеже заключительного этапа эстафеты ЧМ в Хохфильцене нецензурно выругалась, что попало в телеэфир.
Акимова после третьего подряд неточного выстрела на "лежке" выругалась, однако нашла в себе силы продолжить стрельбу.
В итоге с четырьмя промахами россиянка отправилась на штрафной круг. Наша команда финишировала на 10-м месте.
Что сказала Акимова после третьего промаха? pic.twitter.com/DiUbEySHSG– Спорт-Экспресс (@sportexpress) February 17, 2017
Новоуепинни
П_о_в_а_р Новоуепинни П_о_в_а_р Молодец, она сказала... 21:42 ------------------------ Мне Голодец послышалось ------------------------- Холодец так, вроде... хотя к чему, собсна ап холодце та... Бежала, кушать захотела, смотрит в мишень, а там холодец мерещится... промахнулась поэтому. Кароч, "холодец" она сказала, выяснили. Если б не запикали видос не пришлось бы стольким достойным форумчанам голову ломать. 21:50 ------------------- И даже тут ведь на "Спартак" вывел. Талант, че
21:52
П_о_в_а_р
Абырбал... с "Л" на конце. Господи, наконец то я это прочитал. Аллилуия. Форум СЭ нафсегда. З.Ы. Верю в апичатку.
21:52
Новоуепинни
rusfed 2.0 Новоуепинни rusfed 2.0 Новоуепинни А что она кстати сказала-то? Ниче не разобрать... 21:17 ____________ Обвинила Касперовича в пониженной социальной ответственности 21:29 -------------------- А, ну так это не ругательство, оценочное суждение 21:34 _______________ Татьяна бы с тобой поспорила. Это суждение, как уже выяснила Татьяна, разделяет не только она сама. А практически все, кого она знает. А потому оно, по мнению Татьяны, - непреложная истина. Данность. 21:46 ---------------------- Тогда тем более не ругательство же
21:51
П_о_в_а_р
Новоуепинни П_о_в_а_р Молодец, она сказала... 21:42 ------------------------ Мне Голодец послышалось ------------------------- Холодец так, вроде... хотя к чему, собсна ап холодце та... Бежала, кушать захотела, смотрит в мишень, а там холодец мерещится... промахнулась поэтому. Кароч, "холодец" она сказала, выяснили. Если б не запикали видос не пришлось бы стольким достойным форумчанам голову ломать.
21:50
Новоуепинни
Так-то Вика Азаренко смачнее разговаривает. Талантливее Татьяны
21:49
rusfed 2.0
Русский язык - он родной целиком, а не частями
21:48
BuroviK 1
ОНА,не материлась. А всего лишь употребила ненормативную лексику в целях более полного и локоничного выражения своих эмоций
21:48
alex_alex
Она сказала: "Пять".
21:47
КошкаПесня
Да вон Домрачева тоже "нецензурно выругалась", однако,никто ее не гнобит в этойгазетенке
21:46
rusfed 2.0
Новоуепинни rusfed 2.0 Новоуепинни А что она кстати сказала-то? Ниче не разобрать... 21:17 ____________ Обвинила Касперовича в пониженной социальной ответственности 21:29 -------------------- А, ну так это не ругательство, оценочное суждение 21:34 _______________ Татьяна бы с тобой поспорила. Это суждение, как уже выяснила Татьяна, разделяет не только она сама. А практически все, кого она знает. А потому оно, по мнению Татьяны, - непреложная истина. Данность.
21:46
Новоуепинни
П_о_в_а_р Молодец, она сказала... 21:42 ------------------------ Мне Голодец послышалось
21:45
П_о_в_а_р
CSKA79 одно быдло Фуркаду руку не жмёт, у другого "все кто против - свиньи", третья на камеру кричит "пи..ц" )) ------------------------------ Они (быдлА) кругом, братух. Прячься.)
21:45
Новоуепинни
"выругалась, однако нашла в себе силы продолжить стрельбу."-------------- Представляю картину: громко выругалась и отключилась в аут, сил не стало
21:44
CSKA79
одно быдло Фуркаду руку не жмёт, у другого "все кто против - свиньи", третья на камеру кричит "пи..ц" ))
21:43
П_о_в_а_р
Молодец, она сказала...
21:42
Айртон
Лучше бы чучмечка при падении застрелилась.)) Чтоб не мучаться.)) Ибо таким быдлом жить в тягость!))
21:42
Айртон
Газетёнка с набранными работниками-корректорами соответсвует по интеллекту Акимовой.)) Дно днищевское!))
21:40
Айртон
Позорище!)) Русский колхоз во всей красе!))
21:39
мин-воды
Абырвал кажется )
21:37
Новоуепинни
rusfed 2.0 Новоуепинни А что она кстати сказала-то? Ниче не разобрать... 21:17 ____________ Обвинила Касперовича в пониженной социальной ответственности 21:29 -------------------- А, ну так это не ругательство, оценочное суждение
21:34
Свинству Бой!
Да не, она сказало коротко и понятно: Слава КПСС ээээ т.е. СБР!
21:32
rusfed 2.0
Новоуепинни А что она кстати сказала-то? Ниче не разобрать... 21:17 ____________ Обвинила Касперовича в пониженной социальной ответственности
21:29
Аурангзеб
Таньхен зело огорчилась промахам и малость выпустила пар орально ) Абсолютно почелавечачи! Неоднократно замечено, что 90% спортсменов, получивших болезненный удар (чаще -физический), употребляют слово на "б", вспоминая всуе женщин с пониженной социальной ответственностью )
21:24
Новоуепинни
А что она кстати сказала-то? Ниче не разобрать...
21:17
rusfed 2.0
Как будто в ее шкуре побывал. Жалко Таню. Без иронии
21:14
Большой вождь
Мало того что позорно проиграли, так еще и выставили себя ... дисциплины совсем в команде видимо нет, за такое должны карать
21:10
fireman32
А что она должна была сказать - "Ва-ау"???
21:05
Новоуепинни
А кстати закон ужесточен за фразочки в общ местах и на ТВ. Штрафануть сильно полагается первоканальных
21:04
ДОЗВОН ГУБЕР
уепинни = 20.52,,,,,, Ага, и также кроме "локтеца и головца" проверила, что у неё чуть ниже пупка...
21:00
PvsZ
PitersS, вот кстати да, многие свидетели, дожившие до времён, когда стало можно говорить правду, утверждают, что про Родину и Сталина в штыковую не особо орали, зато мат был в самый раз) Ну а что ещё остаётся, когда тебя, может, убьют через секунду?
20:56