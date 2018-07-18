Член правления СБР: "Задержки зарплаты могут быть вызваны сменой президента"

Член правления СБР Сергей Тарасов сказал, что возможные задержки с выплатой заработной платы, о которых сообщалось в СМИ, могут быть вызваны сменой руководства организации.

– В первый раз от вас слышу такую информацию, – сказал Тарасов. – Да, действительно, у нас были заморожены счета из-за смены руководства, сбора подписей и прочего. Задержки если и происходили, то просто из-за юридических процедур, ни в коем случае не из-за того, что денег нет. Если бы руководство не менялось, то все было бы, как раньше. Но так как сменился руководитель организации, все поменялось: подписи, печати. И из-за переделки документов кому-то, может, и задерживают выплаты.

Ранее появилась информация, что работники СБР не получали денег с момента выборов главы организации, которые состоялись в середине мая. (Петр ГРИГОРЕНКО)

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