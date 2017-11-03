Число россиян, по которым идет расследование по Олимпиаде-2014, возросло с 28 до 35

Число российских спортсменов, по которым идет расследование Международного олимпийского комитета (МОК) о возможном нарушении антидопинговых правил на Олимпийских играх в Сочи, возросло с 28 до 35.

После доклада независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричарда Макларена в декабре прошлого года МОК объявил, что открыл дисциплинарные дела в отношении 28 россиян, выступавших на Играх в Сочи.

– На сегодняшний день порядка 35 человек – то есть, это число уже превышает то первоначальное количество, о котором было заявлено, – 28. И это еще не конец, – приводит "Р-Спорт" слова источника, знакомого с ситуацией. – Возможно, расследование будет продолжаться дальше, если МОК сочтет нужным. Присутствие спортсменов по желанию. Как правило, те спортсмены, которые не задействованы в подготовке и соревнованиях, приезжают и присутствуют.

Комиссия МОК под руководством Дениса Освальда в среду признала виновными в нарушении антидопинговых правил на Играх в Сочи российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова. Россия была лишена двух медалей Олимпиады-2014 в лыжных гонках – золота Легкова на дистанции 50 километров и серебра мужской сборной России в эстафете 4×10 километров.