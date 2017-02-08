20:38 8 февраля | БИАТЛОН

Число подозреваемых в нарушении антидопинговых правил россиян сократилось до шести

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В нарушении антидопинговых правил на основании доклада Ричарда Макларена подозреваются шесть биатлонистов. Ранее во время январского заседания исполкома IBU были оправданы 22 из 29 российских биатлонистов, чьи дела рассматривала комиссия IBU на основании доклада. Теперь с семи число подозреваемых сократилось до шести.

– Стало известно, что один из подозреваемых уже был дисквалифицирован РУСАДА, – приводит ТАСС слова заявления IBU. – Расследование продолжается в отношении шести спортсменов.

 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4007595

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Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема
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КОММЕНТАРИИ (3)
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FINIX

вангую, среди оставшихся будут Старых и Логинов))

22:33 8 февраля

spetrov

streletc1783 :))) Я следующий в очереди. :)

21:21 8 февраля

streletc1783

Скоро в минуса уйдут.Им три года понадобилось чтобы понять что человек уже исключён? Тоже хочу такую работу!

20:55 8 февраля

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