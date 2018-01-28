Четырех тренеров сборной не пустили в Пхенчхан, на Игры едут только Гросс и и Загурский

Четыре тренера сборной России не получили от МОК приглашения на Олимпиаду в Пхенчхан, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя тренерского совета Союза биатлонистов России Владимира Барнашова. С биатлонистами смогут поехать только Рикко Гросс и Николай Загурский. Ранее стало известно, что на Игры-2018 были допушены четыре российских биатлониста - Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Татьяна Акимова, Ульяна Кайшева.
- Все, кто работал со сборными России в Сочи, а это Владимир Королькевич, Сергей Коновалов, Михаил Девятьяров и я - мы на Игры не едем, приглашений МОК нам не выдали, - сказал Барнашов. - На Олимпийские игры в Корею наших биатлонистов повезут Рикко Гросс и Николай Загурский, остальным приглашения не выдали.
- Владимир Барнашов
- Николай Загурский
- Девятьяров
- Ульяна Кайшева
- Антон Бабиков
- Владимир Королькевич
- Рикко Гросс
- Татьяна Акимова
- Матвей Елисеев
- Сергей Коновалов
Да здравствуют О.И.-18 без рсфср
4 фуфлыжника -- 2 тренера??? Мдя....... Процентное соотношение просто зашкаливает....
17:00