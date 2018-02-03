Черезов присоединился к Putin Team

Трехкратный чемпион мира и призер Олимпийских игр Иван Черезов отметил, что поддерживает Президента России Владимира Путина. Бывший биатлонист объявил о вступлении в Putin Team.

"Владимир Путин - сильнейший геополитик. И это не только мое мнение, достаточно посмотреть на отношение мировых лидеров. Взять, например, Сирию.



Но дело не только в геополитике. Когда он возглавил Россию ... это был край пропасти. Разгул бандитизма, невыплаты зарплат годами.



Посмотрите сегодня на армию России. Ведь гордость берет. А Олимпиада в Сочи-2014! У меня, как профессионального спортсмена, особенная гордость на этот счет. Это был Уровень! И мы победили!



Именно поэтому я вступаю в Putin Team и искренне поддерживаю нашего Президента на выборах", - написал Черезов в Инстаграме.