Черезов - о сборной России в женской "индивидуалке": "Можно отметить хорошее качество стрельбы"

Трехкратный чемпион мира и двукратный призер Олимпийских игр, руководитель спортивных проектов Концерна "Калашников" Иван Черезов прокомментировал выступление сборной России в женской индивидуальной гонке на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге. Результаты и подробности гонки - здесь.
- Неплохо выступила вся команда, - считает Черезов. - Виролайнен и Акимова с одним промахом, Услугина и Сливко с двумя. Кайшева с шестью (о причинах промахов Ульяны - здесь). Можно отметить хорошее качество стрельбы. Что касается хода – девочки проиграли много. Сегодня была одна из определяющих гонок, кто поедет на Олимпиаду. Но у тренеров есть еще несколько гонок до объявления полного состава сборной. Так что будем ждать, смотреть и болеть.
PitersS
Об уродливых девушках всегда говорят-у нее красивые волосы или выразительные глаза. Еще прекрасную душу вспомнить можно, что, конечно, важно..
20:19 11 января
Andre_Saratov
Лукавишь Иван... За исключением Виролайнен (8-я, +20 сек от лучшей стрельбы) по скорострельности наши настолько далеко, что и найти трудно... 68. Услугина +42 сек., 76-77 Сливко-Кайшева +45 сек., 83. Акимова +49 секунд. С учетом "скоростей" на лыжне картина удручающая. У нас есть один из лучших тренеров в мире по стрельбе Павел Ростовцев. Тогда мы были в лидерах. А сейчас только у почти закончившей Подчуфаровой стрельба на высочайшем уровне.
20:05 11 января