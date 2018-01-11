Черезов - о сборной России в женской "индивидуалке": "Можно отметить хорошее качество стрельбы"

Трехкратный чемпион мира и двукратный призер Олимпийских игр, руководитель спортивных проектов Концерна "Калашников" Иван Черезов прокомментировал выступление сборной России в женской индивидуальной гонке на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге. Результаты и подробности гонки - здесь.

- Неплохо выступила вся команда, - считает Черезов. - Виролайнен и Акимова с одним промахом, Услугина и Сливко с двумя. Кайшева с шестью (о причинах промахов Ульяны - здесь). Можно отметить хорошее качество стрельбы. Что касается хода – девочки проиграли много. Сегодня была одна из определяющих гонок, кто поедет на Олимпиаду. Но у тренеров есть еще несколько гонок до объявления полного состава сборной. Так что будем ждать, смотреть и болеть.