Чепиков одобрил инициативу закрепить в законе требования к медобеспечению атлетов

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Чепиков заявил, что включение в федеральные стандарты спортивной подготовки раздела о требованиях к медицинскому обеспечению спортсменов повысит и дисциплину, и ответственность в этой сфере. Законопроект планируется внести на рассмотрение в нижнюю палату парламента в ближайшее время.

– Если будет это прописано законодательно, то хуже не будет, – цитирует "Р-Спорт" Чепикова. – Это повысит и дисциплину, и ответственность, поэтому я только за.

Автором инициативы выступил депутат Госдумы Дмитрий Свищев​. Законопроект включает в федеральные стандарты спортивной подготовки раздел о требованиях к медицинскому, медико-биологическому и антидопинговому обеспечению спортсменов.