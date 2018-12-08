Чепиков – о женском спринте: "Отставание от Мякяряйнен? Не нужно драматизировать"

Вице-президент СБР Сергей Чепиков прокомментировал "СЭ" выступление российских биатлонисток в спринте на этапе Кубка мира в словенской Поклюке.

По итогам спринта в гонку преследования попали пять наших спортсменок из шести: Евгения Павлова (8-е место, 0 промахов), Ирина Старых (12-е место, 1 промах), Маргарита Васильева (13-е место, 0 промахов), Валерия Васнецова (21-е место, 0 промахов) и Екатерина Юрлова-Перхт (48-е место, 2 промаха).

Ульяна Кайшева, промахнувшись дважды, стала 70-й и пропустит завтрашнюю гонку преследования, которая начнется в 16.45 по Москве.

– Здорово, что девушки успешно отработали на огневом рубеже, финишировали кучно и достаточно высоко. Чистая стрельба – залог успеха и хорошая перспектива на гонку преследования, – сказал Чепиков.

– У большинства россиянок сегодня хорошая стрельба, но приличное отставание в скорости – Кайса Мякяряйнен опередила ту же Павлову почти на минуту, при том, что обе закрыли все мишени.

– Давайте не драматизировать. Девчонки еще молодые, волнение сказывается, даже если точно стреляешь, это я могу заявить, вспоминая собственный дебют на Кубке мира. Надеюсь, с опытом к ним придет больше уверенности и скорости в следующих гонках. (Иван Торопцев)​