Сегодня состоялся конгресс IBU в Кишиневе. На нем было принято решение, что чемпионат мира по биатлону в 2021 году пройдет в Тюмени. Заявка Тюмени набрала 25 голосов, Поклюка – 13, Нове-Место – 11. Об этом сообщает официальный сайт Международного союза биатлонистов.
Чемпионат мира по биатлону-2017 состоится в австрийском Хохфильцене.
Бэн Джойс
Песец.. Ну вот зачем устраивать ЧМ во всяких ипенях, где температура воздуха в конце февраля - начале марта ниже 15-20 градусов? Ещё в Оймяконе трассу бы сделали и там провели. Кароч самый отстойный чемпионат будет. Остаётся надеятся, что хотя бы мачты освещения на стрельбище падать не будут, как в Ханты-Мансийске ))
13:58
ladafan
Хамон!!!
13:43