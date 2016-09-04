12:33 | БИАТЛОН

Чемпионат мира по биатлону в 2021 году пройдет в Тюмени

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Сегодня состоялся конгресс IBU в Кишиневе. На нем было принято решение, что чемпионат мира по биатлону в 2021 году пройдет в Тюмени. Заявка Тюмени набрала 25 голосов, Поклюка – 13, Нове-Место – 11. Об этом сообщает официальный сайт Международного союза биатлонистов.

Чемпионат мира по биатлону-2017 состоится в австрийском Хохфильцене.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Бэн Джойс

Песец.. Ну вот зачем устраивать ЧМ во всяких ипенях, где температура воздуха в конце февраля - начале марта ниже 15-20 градусов? Ещё в Оймяконе трассу бы сделали и там провели. Кароч самый отстойный чемпионат будет. Остаётся надеятся, что хотя бы мачты освещения на стрельбище падать не будут, как в Ханты-Мансийске ))

13:58

ladafan

Хамон!!!

13:43

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