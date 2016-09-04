Сегодня состоялся конгресс IBU в Кишиневе. На нем было принято решение, что чемпионат мира по биатлону в 2021 году пройдет в Тюмени. Заявка Тюмени набрала 25 голосов, Поклюка – 13, Нове-Место – 11. Об этом сообщает официальный сайт Международного союза биатлонистов.

Чемпионат мира по биатлону-2017 состоится в австрийском Хохфильцене.