11:09 | БИАТЛОН

CБР поздравил Ахатову с днем рождения

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Официальный сайт СБР поздравил с днем рождения олимпийскую чемпионку и четырехкратную чемпионку мира Альбину Ахатову. Сегодня прославленной биатлонистке исполняется 40 лет. В 2009 году она была дисквалифицирована за употребление допинга и получила двухлетнюю дисквалификацию. После неудачной апелляции спортсменка завершила карьеру.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Martin2511

"Вехи ее спортивной карьеры" - ДОПИНГ!!! И пока таких как Ахатова будут поздравлять, назначать замами спортивных школ, советниками губернаторов по спорту - НИЧЕГО С ДОПИНГОМ в нашей стране не измениться........ БРЕД!!!

11:53

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