CБР поздравил Ахатову с днем рождения

Официальный сайт СБР поздравил с днем рождения олимпийскую чемпионку и четырехкратную чемпионку мира Альбину Ахатову. Сегодня прославленной биатлонистке исполняется 40 лет. В 2009 году она была дисквалифицирована за употребление допинга и получила двухлетнюю дисквалификацию. После неудачной апелляции спортсменка завершила карьеру.

Поздравляем с юбилеем Альбину Ахатову! Вехи ее спортивной карьеры и воспоминания о самых ярких гонках читайте здесь: https://t.co/gHmaFkwBs6 pic.twitter.com/n5IHcd1z3m – Союз биатлонистов RU (@russianbiathlon) 13 ноября 2016 г.