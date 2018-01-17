CAS рассмотрит апелляции Зайцевой, Вилухиной, Романовой в последнюю очередь

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов рассказал о том, что спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит апелляции дисквалифицированных российских биатлонисток – Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой – в последнюю очередь. Это связано с тем, что они завершили карьеру.

- Поскольку три спортсменки, пожизненно дисквалифицированные МОК завершили карьеру и не выступают в соревнованиях, CAS рассмотрит апелляции по ним в последнюю очередь. Это точно не произойдет в течение ближайшей недели, - цитирует "Р-Спорт" Кравцова. - Шесть других исков в отношении спортсменов, у которых имеется так называемое "допинговое прошлое", пока не могут быть приняты к рассмотрению, поскольку МОК не пришел к окончательному заключению, правомочен ли CAS рассматривать подобные апелляции.

22 января в Москву за дополнительной информацией должны прибыть представители МОК, подготовить свои заключения по вопросам упомянутых спортсменов, после чего должна возникнуть ясность по дальнейшим действиям СБР.