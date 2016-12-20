Бывший тренер сборной России рассказывал ВАДА о допинг-контроле в российском спорте

Бывший тренер сборной России Кнут Торе Берланд рассказывал ВАДА о возможном нарушении антидопинговых правил в России. Об этом сообщает VG.no.
– Для подготовки к работе над техникой я спросил, что у нас в расписании на следующий день, – сказал Берланд. – Когда я услышал ответ, чуть не подпрыгнул от удивления. Мне сказали, что на следующий день – допинг-контроль. И я удивился, откуда они могут это знать. Ведь обычно, насколько я знаю, информации о допинг-контроле не дается.
Vlаdimir
И что? А в ответ эти спортсмены скажут: "Мы тупо пошутили. Никак не предполагали, что может произойти такое совпадение"! Это, братец, не доказательство.
12:43
Санитар леса
Что-то не припоминаю такого тренера сборной России по биатлону...
12:20
Jearom
у кого спросил -то? у офицера ВАДА?
12:17