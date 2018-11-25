Буртасов и Никулина победили на соревнованиях в Новосибирске, Цветков - четвертый

Чемпион мира-2017 в эстафете, победитель этапа Кубка мира Максим Цветков, не попавший в состав сборной России на декабрьские этапы Кубка мира и Кубка IBU, выступил на межрегиональных соревнованиях "Приз памяти Г. Харитонова" в Новосибирске. В воскресном спринте 26-летний биатлонист из Вологды занял четвертое место, допустив два промаха и отстав от победителя – Максима Буртасова – на 1 минуту 16 секунд.

Буртасов при чистой стрельбе показал результат 29.57,9. Второе место занял Сергей Заозеров, третье – Илья Селиванов.

В женском спринте победила Анна Никулина, становившаяся призером этапов Кубка IBU. Она с двумя промахами более чем на минуту опередила ближайшую преследовательницу. Серебро у Юлии Огарковой, бронза – у Анастасии Евсюниной.