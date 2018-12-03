"Будет огонь, но не в плане температурного режима". Цветков - об участии в Кубке России по биатлону

Российский биатлонист Максим Цветков, являющийся чемпионом мира-2017, заявил, что примет участие в Кубке России в Ханты-Мансийске. 26-летний спортсмен не смог отобраться в сборную России на первые этапы Кубка мира и Кубка IBU.

- Добрый вечер, Ханты-Мансийск! Фото с мамонтами нету, к сожалению. Не успел добежать. Через два дня стартует Кубок России, в котором я буду принимать участие. Наверное, будет огонь, но не в плане температурного режима. Возможно, где-то была другая информация по моему участию, но у меня тут только правда, - написал Цветков в своем Инстаграме.

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