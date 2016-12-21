Британские биатлонисты бойкотируют этап Кубка мира в Тюмени, который пройдет с 9 по 12 марта 2017 года. С таким заявлением на своем официальном сайте выступил Британский союз биатлонистов.

– Мы проинформировали IBU, что британские биатлонисты приняли единогласное решение не ехать на этап Кубка мира в Тюмень, – говорится в заявлении. – Такое решение принято на основании аргументов, изложенных в докладе Ричарда Макларена. Также мы обращаем внимание на поведение российских спортсменов, которые доклад считают политизированным и ложным. Хотя действия российской стороны привели к тому, что результаты Олимпиады-2014 не могут считаться серьезными.

Ранее Чехия заявила о бойкоте соревнований в России, пока не будут приняты меры и решены проблемы с допингом. Норвегия тоже готова поддержать бойкот. Мы будем удивлены и разочарованы, если IBU не согласится с выводами доклада Макларена и не перенесет международные соревнования из России.