20:11 21 декабря | БИАТЛОН

Британские биатлонисты бойкотируют этап Кубка мира в Тюмени

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Британские биатлонисты бойкотируют этап Кубка мира в Тюмени, который пройдет с 9 по 12 марта 2017 года. С таким заявлением на своем официальном сайте выступил Британский союз биатлонистов.

 
Недавно у России отобрали чемпионат мира по скелетону и бобслею. Это создает неблагоприятную обстановку.В России с тревогой ждут вердикта IBU

– Мы проинформировали IBU, что британские биатлонисты приняли единогласное решение не ехать на этап Кубка мира в Тюмень, – говорится в заявлении. – Такое решение принято на основании аргументов, изложенных в докладе Ричарда Макларена. Также мы обращаем внимание на поведение российских спортсменов, которые доклад считают политизированным и ложным. Хотя действия российской стороны привели к тому, что результаты Олимпиады-2014 не могут считаться серьезными.

Ранее Чехия заявила о бойкоте соревнований в России, пока не будут приняты меры и решены проблемы с допингом. Норвегия тоже готова поддержать бойкот. Мы будем удивлены и разочарованы, если IBU не согласится с выводами доклада Макларена и не перенесет международные соревнования из России.

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Прав ли Мартен Фуркад, предложивший бойкотировать соревнования, если IBU не накажет российских биатлонистов?
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КОММЕНТАРИИ (39)
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piternak2

В британии очень много сильных биатлонистов

12:35

Леск

конечно, теперь они его бойкотируют! а так бы они просто на него не приехали, потому что дорого и далеко))))

11:06

Садык

Очень жаль,могли бы занимат весь" Пьдсталь"!

08:07

джей

Раз прошло с чемпионатом по бобслею, теперь будут бойкотировать все соревнования в России. Все это делается для того , чтобы отнять ЧМ 2018. Подлые людишки из британии никак не могут простить , что чемпионат по футболу достался не им. Нельзя позволить , чтобы голословные обвинения старого маразматика стали основанием для отмены соревнований в нашей стране ! Где наши чиновники от спорта ? Почему ничего не делается для защиты наших спортсменов ? Спортсмены с терапевтическими исключениями клевещут на чистых спортсменов. ПОЗОР !!!

06:30

tod_kep

да кроме ЧМ по футболу только провести в россии праздник для россиян, а остальные отменить соревнования пусть наши спортсмены себе не допинг колят , а кол осиновый в одно место вобъют .... да же слово не подобрать кто они они

05:29

tod_kep

честный человечишко ты не видел когда в биатлоне или в лыжах уже награждение проходит, а там негр на пол дистанции тащится)

05:26

tod_kep

а если честно стыдно за рус.биатлон. результатов 0 и еще на допинге сидят реально лузеры. как бы это не звучало, но правильно будет отобрать проведение кубка мира у россии в тюмени. пора мин.спорта россии убирать хватит позорить РОССИЮ, а мутко близко даже не подпускать к спорту раз такое допустил ну или пропустил.

05:24

честный человечишко

Ку-ку, ФИФА на другой улице...

05:15

tod_kep

эти то куда. вот если честно ни одного не знаю да и не слышал. это как кто-то из африки экзотическое...

05:14

adamantane'

jpanin Они хоть знают какой стороной ружьё держать ? 00:33 ________________________________Винтовку))

02:11

jpanin

Они хоть знают какой стороной ружьё держать ?

00:33

sarkis1957

И эти туда же?! Воистину, куда конь с копытом, туда и рак с клешней...

23:41 21 декабря

tryam

зря смеетесь, раньше британия на олимпиадах ничего не выигрывала, теперь стабильно в тройке, почему? да просто у них у всех ТИ, так что скоро по ТИ будут феерить в биатлоне :)

23:19 21 декабря

Edward CSKA

Всё, пипец, не увидим на этапе Шерлок Холмса и доктора Ватсона !!!! )))))

23:07 21 декабря

nailsh78

чет не видел британцев ни разу.. - да и на летних играл одни нигеры с колоний и доминионов

22:47 21 декабря

CSKA79

мы им тоже ответим своими санкциями, не отправим на "Бритиш оупен" наших лучников.

22:31 21 декабря

CSKA79

без британцев биатлон уже не тот....

22:30 21 декабря

Крейсер Аврора

Ждём от британцев бойкот зимнего хоккея с мячом....

22:18 21 декабря

m33

Прикол в том что в Британии про такой вид спорта многие не знают вообще. Он не имеет господдержки и спортсмены тренируются за свой счёт. Подозреваю что основная причина в дороговизне поездки. Но понты кидануть святое дело, как же. Я чего то так мысленно представил себе через год такой заголовок: "Британские футболисты бойкотируют чемпионат мира в России". Вот это я понимаю! Слабо, бритиши, а?))) А то кому тут ваши так называемые "биатлонисты" сдались...

22:15 21 декабря

Джин_SM(v3)

В Британии есть биатлонисты?

22:13 21 декабря

lamberjack

если они еще и чемпионат мира по хоккею проигнорят, вот тогда будет трагедия...а пока выдохнем...одним ...ять ...конкурентом меньше

22:12 21 декабря

dim777.

О, Господи!!!!Й Нееееет !!!!!!! За что ????? Что делать-то??????? Как биатлон теперь смотреть??????

22:05 21 декабря

maxcds

Плохо, конечно... А Сенегал надеюсь приедет?

21:44 21 декабря

Костариканец

Я не знаю, как вы, но я биатлон без британских мастеров лыжни и меткости, не могу смотреть.

21:29 21 декабря

бронепоезд

BABOOIN Да даже не "великая",а законодатели биатлонной моды чёрт побьери.

21:09 21 декабря

saber1

Вот беда-печаль!!

21:05 21 декабря

BABOOIN

бронепоезд одна "великая" другую "великую"

21:00 21 декабря

бронепоезд

Горе то какое.Великая биатлонная держава нас бойкотирует!

20:57 21 декабря

tramvaj

Солидный чел :) Он хоть на основной работе то числится, иначе за что ему ЗП платят, и он лыжи себе купил?

20:53 21 декабря

Солист Мак

Теперь мы знаем о существовании британского биатлона!!!! На очереди Сомали и Вануату???

20:50 21 декабря

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