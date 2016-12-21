Британские биатлонисты бойкотируют этап Кубка мира в Тюмени, который пройдет с 9 по 12 марта 2017 года. С таким заявлением на своем официальном сайте выступил Британский союз биатлонистов.
– Мы проинформировали IBU, что британские биатлонисты приняли единогласное решение не ехать на этап Кубка мира в Тюмень, – говорится в заявлении. – Такое решение принято на основании аргументов, изложенных в докладе Ричарда Макларена. Также мы обращаем внимание на поведение российских спортсменов, которые доклад считают политизированным и ложным. Хотя действия российской стороны привели к тому, что результаты Олимпиады-2014 не могут считаться серьезными.
Ранее Чехия заявила о бойкоте соревнований в России, пока не будут приняты меры и решены проблемы с допингом. Норвегия тоже готова поддержать бойкот. Мы будем удивлены и разочарованы, если IBU не согласится с выводами доклада Макларена и не перенесет международные соревнования из России.
piternak2
В британии очень много сильных биатлонистов
12:35
Леск
конечно, теперь они его бойкотируют! а так бы они просто на него не приехали, потому что дорого и далеко))))
11:06
Садык
Очень жаль,могли бы занимат весь" Пьдсталь"!
08:07
джей
Раз прошло с чемпионатом по бобслею, теперь будут бойкотировать все соревнования в России. Все это делается для того , чтобы отнять ЧМ 2018. Подлые людишки из британии никак не могут простить , что чемпионат по футболу достался не им. Нельзя позволить , чтобы голословные обвинения старого маразматика стали основанием для отмены соревнований в нашей стране ! Где наши чиновники от спорта ? Почему ничего не делается для защиты наших спортсменов ? Спортсмены с терапевтическими исключениями клевещут на чистых спортсменов. ПОЗОР !!!
06:30
tod_kep
да кроме ЧМ по футболу только провести в россии праздник для россиян, а остальные отменить соревнования пусть наши спортсмены себе не допинг колят , а кол осиновый в одно место вобъют .... да же слово не подобрать кто они они
05:29
tod_kep
честный человечишко ты не видел когда в биатлоне или в лыжах уже награждение проходит, а там негр на пол дистанции тащится)
05:26
tod_kep
а если честно стыдно за рус.биатлон. результатов 0 и еще на допинге сидят реально лузеры. как бы это не звучало, но правильно будет отобрать проведение кубка мира у россии в тюмени. пора мин.спорта россии убирать хватит позорить РОССИЮ, а мутко близко даже не подпускать к спорту раз такое допустил ну или пропустил.
05:24
честный человечишко
Ку-ку, ФИФА на другой улице...
05:15
tod_kep
эти то куда. вот если честно ни одного не знаю да и не слышал. это как кто-то из африки экзотическое...
05:14
adamantane'
jpanin Они хоть знают какой стороной ружьё держать ? 00:33 ________________________________Винтовку))
02:11
jpanin
Они хоть знают какой стороной ружьё держать ?
00:33
sarkis1957
И эти туда же?! Воистину, куда конь с копытом, туда и рак с клешней...
23:41 21 декабря
tryam
зря смеетесь, раньше британия на олимпиадах ничего не выигрывала, теперь стабильно в тройке, почему? да просто у них у всех ТИ, так что скоро по ТИ будут феерить в биатлоне :)
23:19 21 декабря
Edward CSKA
Всё, пипец, не увидим на этапе Шерлок Холмса и доктора Ватсона !!!! )))))
23:07 21 декабря
nailsh78
чет не видел британцев ни разу.. - да и на летних играл одни нигеры с колоний и доминионов
22:47 21 декабря
CSKA79
мы им тоже ответим своими санкциями, не отправим на "Бритиш оупен" наших лучников.
22:31 21 декабря
CSKA79
без британцев биатлон уже не тот....
22:30 21 декабря
Крейсер Аврора
Ждём от британцев бойкот зимнего хоккея с мячом....
22:18 21 декабря
m33
Прикол в том что в Британии про такой вид спорта многие не знают вообще. Он не имеет господдержки и спортсмены тренируются за свой счёт. Подозреваю что основная причина в дороговизне поездки. Но понты кидануть святое дело, как же. Я чего то так мысленно представил себе через год такой заголовок: "Британские футболисты бойкотируют чемпионат мира в России". Вот это я понимаю! Слабо, бритиши, а?))) А то кому тут ваши так называемые "биатлонисты" сдались...
22:15 21 декабря
Джин_SM(v3)
В Британии есть биатлонисты?
22:13 21 декабря
lamberjack
если они еще и чемпионат мира по хоккею проигнорят, вот тогда будет трагедия...а пока выдохнем...одним ...ять ...конкурентом меньше
22:12 21 декабря
dim777.
О, Господи!!!!Й Нееееет !!!!!!! За что ????? Что делать-то??????? Как биатлон теперь смотреть??????
22:05 21 декабря
maxcds
Плохо, конечно... А Сенегал надеюсь приедет?
21:44 21 декабря
Костариканец
Я не знаю, как вы, но я биатлон без британских мастеров лыжни и меткости, не могу смотреть.
21:29 21 декабря
бронепоезд
BABOOIN Да даже не "великая",а законодатели биатлонной моды чёрт побьери.
21:09 21 декабря
saber1
Вот беда-печаль!!
21:05 21 декабря
BABOOIN
бронепоезд одна "великая" другую "великую"
21:00 21 декабря
бронепоезд
Горе то какое.Великая биатлонная держава нас бойкотирует!
20:57 21 декабря
tramvaj
Солидный чел :) Он хоть на основной работе то числится, иначе за что ему ЗП платят, и он лыжи себе купил?
20:53 21 декабря
Солист Мак
Теперь мы знаем о существовании британского биатлона!!!! На очереди Сомали и Вануату???
20:50 21 декабря