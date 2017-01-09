23:52 9 января | БИАТЛОН

Братья Фуркады примут участие в эстафете Рупольдинга

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Мартен Фуркад выйдет на старт эстафетной гонки на этапе Кубка мира в Рупольдинге, сообщает L’Equipe. Ранее лидер общего зачета планировал пропустить эстафету, чтобы лучше подготовиться к спринту и гонке преследования. Из-за болезни Симона Дестье он изменил свое решение. Вместе с Фуркадом на гонку, которая состоится 11 января, выйдут Жан-Гийом Беатрикс, Кентен Фийон Майе и Симон Фуркад.

В женской гонке в составе французской команды выйдут Анаис Шевалье, Жюстин Бреза, Анаис Бескон и Селия Эмонье. Лидер сборной Мари Дорен-Абер эстафету пропустит.

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Материалы REN-TV

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