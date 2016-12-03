Братья Фуркад выступят на Всемирных военных играх в Сочи

Мартен и Симон Фуркады примут участие во Всемирных военных играх в Сочи, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на эфир "Эхо Москвы". Соревнования пройдут с 22 по 28 февраля 2017 года.

- Традиция присутствия спорта высших достижений в вооруженных силах - это не только советская или российская традиция: практически вся Западная Европа и Азия шли по такому пути, - сказал начальник ЦСКА Михаил Барышев. - Поэтому братьев Фуркад мы увидим, в отношении Бьорндалена не готов сказать уверенно - на сегодняшний день Норвегия не подала полностью свою заявку.