13:10 | БИАТЛОН

Братья Фуркад выступят на Всемирных военных играх в Сочи

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Мартен и Симон Фуркады примут участие во Всемирных военных играх в Сочи, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на эфир "Эхо Москвы".  Соревнования пройдут с 22 по 28 февраля 2017 года.

- Традиция присутствия спорта высших достижений в вооруженных силах - это не только советская или российская традиция: практически вся Западная Европа и Азия шли по такому пути, - сказал начальник ЦСКА Михаил Барышев. - Поэтому братьев Фуркад мы увидим, в отношении Бьорндалена не готов сказать уверенно - на сегодняшний день Норвегия не подала полностью свою заявку.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/biathlon/20161203/1113149641.html

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