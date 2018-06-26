Бьорндалену будет скучно смотреть биатлон без Домарчевой

Легендарный биатлонист Оле Эйнар Бьорндален отметил, что его жене, Дарье Домрачевой, понадобилось много времени, чтобы определиться со своим будущим. В понедельник белорусская спортсменка объявила о завершении карьеры.

- Она всегда все делает на 100 процентов, - приводит NRK слова Бьорндалена. - Если бы Дарья осталась в спорте, то не смогла бы сосредоточить внимание на дочери.

Теперь мне будет скучно смотреть биатлон, потому что она закончила выступать. Будущее? У нас много планов, мы работаем над несколькими проектами. Через несколько месяцев определимся, что будем делать дальше.