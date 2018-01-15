"Бьорндалена загнали". Алексей Волков - о непопадании легенды на Олимпиаду

Биатлонист сборной России Алексей Волков попытался объяснить трудности Оле Эйнара Бьорндалена с олимпийской квалификацией в этом сезоне. Восьмикратный чемпион и участник шести Олимпиад не выполнил необходимый норматив и впервые за 24 года не поедет на Игры.

– Я думаю, что его сейчас загнали, – сказал Волков в интервью трехкратного чемпиону мира и двукратному призеру Олимпийских игр, руководителю спортивных проектов Концерна "Калашников" Ивану Черезову. – Ему не дают свободы, потому что он должен выполнить некие критерии. Это на него давит: ты должен отобраться. Если бы у него этих рамок не было и ему сказали, что после нового года ты едешь на Олимпиаду, это бы его отпустило, и он показывал более высокие результаты.

Человек реально показывал, что может точечно подводиться именно к главному старту. И на кого его хотят поменять? На кого-то из молодых? На данной Олимпиаде это нецелесообразно. Я думаю, что он бы выглядел лучше. Я же вижу, что остальные так же нестабильно выступают. Но если взять максимум какого-то другого спортсмена и максимум, который может показать Бьорндален, то он будет стоять выше. Его же не просят поменять на Йоханнеса Бе.

Когда я начинал, у меня был единственный кумир, это как раз Бьорндален. Когда проходил чемпионат мира в Ханты-Мансийские, я стоял на трибуне и смотрел на него. Именно с того момента я понял – я хочу заниматься биатлоном.