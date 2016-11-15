Бьорндален включен в состав сборной Норвегии на первый этап Кубка мира

Федерация биатлона Норвегии опубликовала состав на первый этап Кубка мира-2016/17, который состоится в шведском Эстерсунде с 27 ноября по 4 декабря. Как стало известно ранее, старт соревнований по решению тренерского штаба пропустит Тарьей Бе.

В состав мужской команды вошли шесть спортсменов: Оле Эйнар Бьорндален, Йоханнес Бе, Эмиль Хегле Свендсен, Хенрик Лабе-Лунд, Ларс Хегле Биркеланд и Эрленд Бьонтегорд.

Женская команда представлена четырьмя биатлонистками: Тирил Экхофф, Фанни Хорн, Марте Олсбу и Ингрид Ландмарк Тандреволд.