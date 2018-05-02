"Бьорндален в сборной России? На имидж сработало бы хорошо". Мнение Владимира Драчева

Кандидат на пост президента СБР, четырехкратный чемпион мира Владимир Драчев считает, что назначение Оле Эйнара Бьорндалена на тренерский пост в сборную России сработало бы положительно на имидж российского биатлона.

– Конечно, когда я прочитал эту новость, то сначала улыбнулся, – сказал Драчев. – Но в любой шутке есть доля шутки. А почему бы всерьез не подумать над этим вопросом? Тут, конечно, несколько серьезных моментов. Во-первых, интересно ли ему это и готов ли он согласиться на такое предложение? Во-вторых, финансовый вопрос. Он же не будет работать за ту зарплату, что получают наши специалисты. В любом случае, приглашение такого легендарного спортсмена самым положительным образом сработало бы на имидж российского биатлона в современных реалиях.

– Именно в качестве главного или старшего тренера?

– Совершенно необязательно. Даже лучше было бы рассматривать его как просто тренера. В мужской, женской, молодежной сборной – неважно. Главное, чтобы он бы в команде и участвовал в работе. Он на личном примере мог бы показать спортсменам, как и что нужно делать. На самом деле, мысль о приглашении Бьорндалена очень интересная.

– То если в случае своего избрания президентом СБР вы рассмотрели бы вариант с его кандидатурой?

– Конечно. Просто нужно оценить этот возможный шаг со всех точек зрения, все плюсы и минусы, все взвесить.

– Но этот великий спортсмен никогда никого не тренировал и сам уже давно работал самостоятельно.

– Он начал работать самостоятельно, только получив уже колоссальный опыт. Ему есть чем поделиться и что рассказать.

– Вы сами говорили о том, что работать в сборной России должен российский специалист. Опыт Пихлера и Гросса оказался не самым удачным.

– Повторю, если речь не идет о том, чтобы Бьорндален сразу был главным или старшим тренером сборной, то есть занимал руководящую должность, в его приглашении есть смысл. Он может работать на команду и в другой должности. Гипотетически все возможно. (Андрей ШИТИХИН)