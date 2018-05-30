Бьорндален устроит вечеринку для друзей в Осло

Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону Оле Эйнар Бьорндален запланировал вечеринку для друзей в Осло 16 июня. Норвежец завершил карьеру после минувшего сезона.

– Я с семьей в Минске, – цитирует TV2 Бьорндалена. – Стал тренироваться в два раза меньше, накопил много сил и энергии, поэтому захотел провести вечеринку. Нужно понимать, что в спорте ничего нельзя добиться без хороших сторонников. Все приглашенные на вечеринку имеют для меня большое значение. Кто-то больше, кто-то меньше. Я хочу поблагодарить всех за многолетнюю помощь. Алкоголь я не употребляю. Но могу пообещать, что атмосферу вечеринки этим не испорчу.