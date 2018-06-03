Бьорндален стал почетным членом Федерации биатлона Норвегии

Восьмикратный олимпийский чемпион Оле Эйнар Бьорндален стал третьим в истории почетным членом Федерации биатлона Норвегии. Торжественная церемония прошла в Эйдсволле. 44-летний спортсмен, недавно завершивший карьеру, получил почетный знак Федерации биатлона Норвегии.

Такую же награду получили Эмиль Хегле Свендсен, Фанни Хорн Биркеланд и Хильде Фенне, также завершившие выступления за сборную Норвегии.



- Я не ожидал, что меня назначат почетным членом федерации. Это огромная честь и гордость, – приводит слова Бьорндалена Dagbladet.