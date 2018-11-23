Бьорндален стал экспертом на норвежском канале

Восьмикратный олимпийский чемпион Оле Эйнар Бьорндален рассказал, что будет работать экспертом на норвежском канале TV2. Его дебют состоится во время открытия сезона в Шушене.

- Я очень рад, что мне предложили работать на TV2, - приводит NTB слова Бьорндалена. -Я так люблю биатлон, что смогу вносить свой вклад в спорт еще несколько лет.

Директор спортивной редакции канала Вегард Янсен Хаген рассказал, что рад видеть бывшего биатлониста в своей команде.

- После завершения карьеры Бьорндален очень востребован и не испытывал недостатка в предложениях, поэтому мы считаем большим достижением тот факт, что он выбрал TV2, - приводит NTB слова Хагена.

Бьорндален вместе с женой Дарьей Домрачевой выступит на "Рождественской гонке".