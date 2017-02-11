15:08 | БИАТЛОН

Бьорндален соблюдает нейтралитет в конфликте своих друзей Шипулина и Фуркада

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Восьмикратный олимпийский чемпион Оле Эйнар Бьорндален заявил, что в ситуации с конфликтом Антона Шипулина и Мартена Фуркада предпочитает соблюдать нейтральную позицию.

 
Мартен ФУРКАД.Александр Привалов: "Скандал скажется и на Фуркаде, и на Логинове"

- Была очень эмоциональная гонка, в которой каждый хотел победить; по ее ходу произошло несколько спорных ситуаций, и так случилось, что между спортсменами произошел конфликт, - приводит ТАСС слова Бьорндалена. - Но я не хочу вставать ни на чью сторону в этой истории, поскольку считаю каждого из них своим другом. Они являются великолепными спортсменами, я уважаю их обоих. Впереди нас ожидают хорошие гонки и, думаю, оба заинтересованы выступить в них удачно.

Напомним, что в четверг во время награждения сборной России, которая заняла третье место в смешанной эстафете на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене, Шипулин и Александр Логинов не пожали Фуркаду руку. Француз демонстративно поаплодировал россиянам и покинул пьедестал почета, на который его вернул президент IBU Андерс Бессеберг. Во время эстафеты Фуркад стал виновником падения Логинова, которому ранее в некорректной форме напомнил о допинговой истории. Российские спортсмены считают, что француз сделал это намеренно.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4015298

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КОММЕНТАРИИ (2)
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And60

Именно так поступают и ведут себя ВЕЛИКИЕ, а не звездные!!!!!

16:21

Влад2017

А где демократия. хочу и не пожимаю руки. Вообще не гигиенично пожимать руки, там бактерий миллионы.

16:05

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