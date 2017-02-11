Бьорндален соблюдает нейтралитет в конфликте своих друзей Шипулина и Фуркада

Восьмикратный олимпийский чемпион Оле Эйнар Бьорндален заявил, что в ситуации с конфликтом Антона Шипулина и Мартена Фуркада предпочитает соблюдать нейтральную позицию.

- Была очень эмоциональная гонка, в которой каждый хотел победить; по ее ходу произошло несколько спорных ситуаций, и так случилось, что между спортсменами произошел конфликт, - приводит ТАСС слова Бьорндалена. - Но я не хочу вставать ни на чью сторону в этой истории, поскольку считаю каждого из них своим другом. Они являются великолепными спортсменами, я уважаю их обоих. Впереди нас ожидают хорошие гонки и, думаю, оба заинтересованы выступить в них удачно.

Напомним, что в четверг во время награждения сборной России, которая заняла третье место в смешанной эстафете на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене, Шипулин и Александр Логинов не пожали Фуркаду руку. Француз демонстративно поаплодировал россиянам и покинул пьедестал почета, на который его вернул президент IBU Андерс Бессеберг. Во время эстафеты Фуркад стал виновником падения Логинова, которому ранее в некорректной форме напомнил о допинговой истории. Российские спортсмены считают, что француз сделал это намеренно.