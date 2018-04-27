Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону Оле Эйнар Бьорндален примет участие в гонках на собачьих упряжках, сообщает VG. 44-летний спортсмен объявил о завершении карьеры биатлониста по окончании сезона-2017/18.

- Наверное, это оптимальный вид соревнований для меня, ведь всю работу сделают собаки. Мне не нужно напрягаться, - сказал Бьорндален.

Бывший лыжник и чемпион мира по гонкам на собачьих упряжках Свен Иван Моен сказал, что его друго Бьорндален уже имеет опыт выступления в этом виде спорта.

- Оле приезжал сюда раньше, - пояснил Моен. - Он хорош во всем, что делает. К тому же он вырос на ферме и много знает о взаимодействии животных и людей.