Бьорндален пригласил Губерниева на вечеринку

Известный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что получил приглашение на вечеринку легендарного норвежского биатлониста Оле Эйнара Бьорндалена. Мероприятие состоится 16 июня в Осло и будет посвящено завершению карьеры норвежцем.

"Как прекрасно, друзья! Величайший биатлонист Вселенной Оле Эйнар Бьорндален пригласил на торжественный вечер, посвященный окончанию своей спортивной карьеры! 16 июня в Осло. Хоть работы в России много, чемпионат мира по футболу начнется, но я обязательно сгоняю в Норвегию на денек. Друзья, как думаете, что подарить Бьорндалену?" - написал Губерниев в Инстаграме.