Бьорндален откроет свой музей

Восьмикратный олимпийский чемпион Оле Эйнар Бьорндален​, завершивший карьеру, планирует открыть собственный музей. Тем не менее, пока неизвестно, в каком городе он будет организован.

- Я не очень люблю традиционные музеи. Я хочу создать приключенческий центр, - цитирует VG Бьорндалена. - Он будет содержать большое количество медалей, экипировки и предметов. Мы надеемся, что сможем найти форму, чтобы поделиться историями, о которых люди не слышали. Возможно, мы сможем мотивировать того, кто занимается спортом или хочет быть активным.