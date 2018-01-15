Бьорндален не выступит на Олимпиаде-2018

Восьмикратный олимпийский чемпион Оле Эйнар Бьорндален не вошел в состав сборной Норвегии на Олимпийские игры-2018, сообщает AFP. 43-летний спортсмен в этом сезоне не смог выполнить квалификационный норматив для попадания в команду, однако решение о его поездке в Пхенчхан принималось в последний момент.

В индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Рупольдинге, которая была для Бьорндалена решающей, он занял 42-е место. Лучшим его результатом в текущем сезоне было 18-е место в личных гонках.

Норвежец принимал участие в шести последних Играх и завоевал 8 золотых медалей.

Состав сборной Норвегии на Игры-2018 выглядит следующим образом:

Мужчины

Ларс Хельге Биркеланн

Эрленн Бьентегорд

Тарьей Бе

Йоханнес Бе

Хенрик Л’Абе-Лунн

Эмиль Хегле Свендсен

Женщины

Марта Ольсбу

Сюнневе Солемдаль

Ингрид Таннреволь

Окончательный состав женской сборной будет известен 23 января.