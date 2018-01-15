Бьорндален не выступит на Олимпиаде-2018

Восьмикратный олимпийский чемпион Оле Эйнар Бьорндален не вошел в состав сборной Норвегии на Олимпийские игры-2018, сообщает AFP. 43-летний спортсмен в этом сезоне не смог выполнить квалификационный норматив для попадания в команду, однако решение о его поездке в Пхенчхан принималось в последний момент.
В индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Рупольдинге, которая была для Бьорндалена решающей, он занял 42-е место. Лучшим его результатом в текущем сезоне было 18-е место в личных гонках.
Норвежец принимал участие в шести последних Играх и завоевал 8 золотых медалей.
Состав сборной Норвегии на Игры-2018 выглядит следующим образом:
Мужчины
Ларс Хельге Биркеланн
Эрленн Бьентегорд
Тарьей Бе
Йоханнес Бе
Хенрик Л’Абе-Лунн
Эмиль Хегле Свендсен
Женщины
Марта Ольсбу
Сюнневе Солемдаль
Ингрид Таннреволь
Окончательный состав женской сборной будет известен 23 января.
Ded vsegda odet
Рюрик живёт в своём мире. А норвежцу не хватило чуть чуть сил и времени. Всё таки возраст.
18:38
Урфин_Я
Жёстко... и даже несколько жестоко, я бы сказал... хоть и честно по-спортивному... Иконе биатлона можно было бы на индивидуалочке местечко найти, а там глядишь и в эстафету бы пригодился на 1-ый этап! Живая легенда как ни как всё-же!!! Не знаю кого как, но меня всё-же несколько опечалил сей факт. Да, конечно, он сам затянул, не ушел вовремя красиво, а годы они - известно - гады... И всё-же ОЭБ по-моему заслужил у Норвегии гадикап при отборе на ОИ, тем более понятно, что эти уж точно были бы для него последние! Жаль... искренне жаль!!! Нет в Норвегии души видимо?! Что-ж, прощай великий спортсмен, Оле Эйнар Бьорндален!!! Успехов тебе в гражданской жизни!
18:31
индеец_Джо
"И, прощаясь, хочу спросить: не помните как Чепиков памятником работал? "...ой, как хорошо,что оно попрощалось. 09-й глор, статистику сезонов 04/05 и 05/06 попробуй осилить.
18:09
кузя23
Когда то это конечно должно было случиться. Получается немного не красиво,но вполне по-честному.Но винить некого,Оле сам затянул с уходом.
17:32
Жора_Фридман
пора заканчивать Домрачёву. прям щас
17:19
tryam
не тянет...
17:05
vinnipuh2
Рюрик 09, Чепиков работал памятником? Это когда же? В последний сезон упали результат и человек закончил. За год до этого 14 в общем зачете и второй среди наших, на ОИ 4 и 5 места.
17:02
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
Рюрик 09, он кремлебот. можно просто на него не реагировать.
16:57
kongubin
А что случилось-то? Ну пожилой уже мужик. Пора и честь знать. Дорогу молодым, как говорится! Это пусть теперь Губер остаётся в шоке и не выходит из него - никогда!
16:52
Andre_Saratov
Без Бьорндалена и Олимпиада не Олимпиада.
16:49
dmitriy_u_o_71
Астма дала о себе вспомнить видать лекарства уже не те
16:47
Рюрик 09
Алексей Д. ______________ Ай-яй-яй! Вроде нормально начинали, а закончили как быдлан - переходом на личность.(((( В реальности за такое и со сломаной пастью можно очнуться, ну а в виртуале чё ж не нахамить?! И, прощаясь, хочу спросить: не помните как Чепиков памятником работал?
16:38
индеец_Джо
"... высокогорная подготовка уступила место тихим семейным радостям..." как будто одно мешает другому. Тем более при наличии своего дома в австрийском среднегорье. "женился на Домре и завёл семью, эти вещи высасывают всю силу и очень быстро старят"...лагерному клоуну такие заявы утешительны с учётом обретения семейного статуса Сереной. Так-то Бьёрндален уже во 2-м браке. Да и из Фуркада что-то силы не уходят.
16:38
Алексей Д.
Рюрик 09 -----Бгг. Поехал бы! Да "бы" мешает, ага. Лишь бы пукнуть в лужу, экстрасенс ты наш недоделанный))
16:11
dds
Кроме братьев и Свендсена, медальных шансов у них примерно 0. Так что четвёртым на индивидуалку вполне можно было поставить за былые заслуги, а там посмотреть по результату. Надо брать дядьку, благодарность будет далеко за пределами Норвегии.
16:07
spetrov
Вот откуда такие придурки берутся (Да здравствуют О.И.-18 без рсфср)? Ты еще поинтересуйся, чудак, почему СЭ про NHL пишет и тому подобные вещи. Где же та принудительная психиатрия, когда она так нужна.
16:06
Бней Иегуда
В эрефии за место в сборной надо платить (см. интервью Чудова), либо же бывают варианты через постель (см. интервью Резцовой). В нормальных же странах всё по спортивному принципу, никакого блата и былых заслуг.) И это верно.) Никакой трагедии в отсутствии Великого ОЭБа не вижу, любая карьера рано или поздно заканчивается.)) Ошибка Оле лишь в том, что женился на Домре и завёл семью, эти вещи высасывают всю силу и очень быстро старят, сдулся Оле буквально на глазах за пару лет, уже весь помятый стал.)) Хотите продлить свою молодость - никаких жён и спиногрызов, это закон природы!))
16:03
ЮКИ
сгорел астматик...finita...но,ничё:дашка прокормит...
16:02
Рюрик 09
Алексей Д. Рюрик 09-----Вопрос был про Россию. ________________ В России "памятник" поехал бы при любых раскладах.
15:59
Да здравствуют О.И.-18 без рсфср
Самое идиотическое -- это обсасывание в раша/СМИ составов сборных иноземных стран!!! ВЫ лучше о своих колченогих позаботьтесь....
15:46
Jean Reno
ОЭБ - велик и ужасен (был в лучшие годы), но любая карьера рано или поздно заканчивается. Надо было ему уходить красиво - после медали на ЧМ, например..
15:42
Don
О, рюмке лишь бы поспорить, ни хрена не понимает в биатлоне, да и вообще в чём-либо, зато спорит до усрачки)
15:42
matvey2000
дело не в возрасте, а в изменениях в подготовке... из-за семьи тренировочные планы Бьорндалена претерпели серьёзные изменения... высокогорная подготовка уступила место тихим семейным радостям... профессионал с большой буквы в последние два года наконец то стал больше походить на человека, чем на робота... это его выбор, и мы не в праве упрекать его...
15:41
Алексей Д.
Рюрик 09-----Вопрос был про Россию.
15:32
Алексей Д.
spyhanter Хорошо норвегам - есть из кого выбрать. А у нас с трудом наберётся команда, да и то не самых быстрых. ----------- Да ладно! Серьёзно? У нас выше Бьорндалена в тотале 6 человек, один из которых на игры не поедет. Прям с трудом команду набираем, да.
15:30
Рюрик 09
Алексей Д. Результат таков, что ОЭБ на Олимпиаду не едет. Потому как не попадает по спортивному критерию, а не в результате подковёрных интриг. Конечно за него было определённое лобби - всё же легенда (и не только в Норвегии), но низкие результаты, есть низкие результаты. И крыть лоббистам оказалось нечем.
15:30
Алексей Д.
Рюрик 09------Действительно, какой? Что там в России не как в Норвегии, а?
15:24
Ж и в о й
Да уж... эпохальный человек заканчивает карьеру.
15:20
Рюрик 09
Алексей Д. Рюрик 09 Как гонщик он уже никакой, а брать как памятник... это Норвегия, а не Россия. --------------- Ага, именно поэтому, Бьонтегард побеждает всех на открытии сезона в Шушене, но не попадает в состав сборной на первый этап КМ. Именно поэтому главный тренер сборной в январе на вопрос о попадании УЭБа на игры (по спортивному принципу не имеющему никаких шансов), отвечает, что этот вопрос будет решать тренерский совет, а затем и вовсе отправляет журналистов с этим вопросом в...олимпийский комитет Норвегии. Да, это не Россия, это Норвегия... _______ Ну а итог-то какой???
15:15
Алексей Д.
Рюрик 09 Как гонщик он уже никакой, а брать как памятник... это Норвегия, а не Россия. --------------- Ага, именно поэтому, Бьонтегард побеждает всех на открытии сезона в Шушене, но не попадает в состав сборной на первый этап КМ. Именно поэтому главный тренер сборной в январе на вопрос о попадании УЭБа на игры (по спортивному принципу не имеющему никаких шансов), отвечает, что этот вопрос будет решать тренерский совет, а затем и вовсе отправляет журналистов с этим вопросом в...олимпийский комитет Норвегии. Да, это не Россия, это Норвегия...
15:08