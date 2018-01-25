Бьорндален не выступит на чемпионате Европы

Норвежец Оле Эйнар Бьорндален не будет выступать на предстоящем чемпионате Европы, который пройдет в Риднау-валь-Риданне, информирует пресс-служба Федерации биатлона Норвегии. Причины такого решения остаются неизвестными.

Ранее 43-летний спортсмен не был включен в состав сборной Норвегии на Игры в Пхенчхане из-за низких результатов в сезоне. Тем не менее, он еще может принять участие в спринте, поскольку в 2014 году стал олимпийским чемпионом в данной дисциплине.

Бьорндален принимал участие в шести последних Олимпиадах и стал рекордсменом по числу побед в зимних Играх – на его счету 8 золотых медалей, включая победы в спринте и смешанной эстафете в Сочи-2014.