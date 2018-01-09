21:28 9 января | Биатлон

Бьорндален не вошел в состав сборной Норвегии на эстафету в Рупольдинге

4

Восьмикратный олимпийский чемпион Оле Эйнар Бьорндален не попал в состав сборной Норвегии на эстафету на этапе Кубка мира в Рупольдинге, сообщает NRK. За команду выступят Ларс Хельге Биркеланн, Тарьей Бе, Эмиль Хегле Свендсен и Йоханнес Бе​. Мужская эстафета пройдет 12 января.

В Рупольдинге Бьорндален выступит только в индивидуальной гонке. Норвежец не попадает в масс-старт, так как занимает 40-е место в общем зачете Кубка мира. В гонке с общего старта участвуют 30 лучших спортсменов.

Этап в Рупольдинге пройдет с 10 по 14 января.

4
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
Войти, чтобы оставить комментарий

ЗА Россию!

Вот это эстафета у норгов,силища.Если наши поставят трех тихоходов(Волков,Цветков,Бабиков),то ногами очень много проиграем.Логинов хоть стреляет не очень,но не заменим в эстафете.Если Шопин хорошо выступит,можно и Шопина посмотреть.

23:43 9 января

rusfed 2.0

Надо ему российское гражданство предложить - и у нас хоть какие-то шансы на медали появятся ))

23:07 9 января

Rutina

Во эстафета будет у норгов!Всех порвут,если нормально отстреляются или если не будет форс-мажора как на предыдущей эстафете.

23:06 9 января

Rutina

Он еще может попасть в масс-старт,если забежит в индивидуалке в пятерку лучших.Но стрель должен при этом на ней(инд.) на ноль или с одним промахом максимум.

23:04 9 января