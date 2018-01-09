Бьорндален не вошел в состав сборной Норвегии на эстафету в Рупольдинге

Восьмикратный олимпийский чемпион Оле Эйнар Бьорндален не попал в состав сборной Норвегии на эстафету на этапе Кубка мира в Рупольдинге, сообщает NRK. За команду выступят Ларс Хельге Биркеланн, Тарьей Бе, Эмиль Хегле Свендсен и Йоханнес Бе​. Мужская эстафета пройдет 12 января.

В Рупольдинге Бьорндален выступит только в индивидуальной гонке. Норвежец не попадает в масс-старт, так как занимает 40-е место в общем зачете Кубка мира. В гонке с общего старта участвуют 30 лучших спортсменов.

Этап в Рупольдинге пройдет с 10 по 14 января.