Бьорндален может продолжить карьеру после Олимпиады-2018

Норвежец Оле Эйнар Бьорндален не исключил, что может продолжить карьеру после Олимпиады-2018. Для 43-летнего спортсмена предстоящие Игры станут седьмыми в карьере.
– Сейчас все думают об Олимпиаде, – цитирует Aftenposten Бьорндалена. – Я отдают приоритет концовке нынешнего сезона и началу следующего. Дальше пока не думаю. Но в спорте возможно все. Когда я стал отцом, иначе начал смотреть на жизнь. Я прекрасно понимаю разницу между спортивной жизнью и личной. Я стал шире смотреть на все это. Необходимо многое организовать. Но я рад, что стал отцом.
shu111
У фуркады нет помидоров. А у Оле есть чьи помидоры поливать. Дашины) А у фуркады - максимум, французские булки.
21:04
П_о_в_а_р
rusfed 2.0 почему бы одному из мирового топ3 заканчивать карьеру? ) -------------------------- Па рузге гавари, да.)) Олень мастера Йода.)
20:41
П_о_в_а_р
Во что астма с людями делает.
20:40
marksan
Ещё один со справкой!
20:39
inspire
прочитал заметку три раза - немогу понять, из каких слов следует, что он может продолжить карьеру после олимпиады 2018? если из этих - Но в спорте возможно все. то тогда надо было сразу про олимпиаду 2022, в Пекине писать
20:38
shpasic
не хочет поливать помидоры, как Фуркад))
20:35
rusfed 2.0
почему бы одному из мирового топ3 заканчивать карьеру? )
20:21
ЮКИ
а ребятёнка,кто будет воспитывать?!
20:15