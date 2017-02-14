19:56 | БИАТЛОН

Бьорндален может продолжить карьеру после Олимпиады-2018

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Норвежец Оле Эйнар Бьорндален не исключил, что может продолжить карьеру после Олимпиады-2018. Для 43-летнего спортсмена предстоящие Игры станут седьмыми в карьере.

– Сейчас все думают об Олимпиаде, – цитирует Aftenposten Бьорндалена. – Я отдают приоритет концовке нынешнего сезона и началу следующего. Дальше пока не думаю. Но в спорте возможно все. Когда я стал отцом, иначе начал смотреть на жизнь. Я прекрасно понимаю разницу между спортивной жизнью и личной. Я стал шире смотреть на все это. Необходимо многое организовать. Но я рад, что стал отцом.

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КОММЕНТАРИИ (8)
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shu111

У фуркады нет помидоров. А у Оле есть чьи помидоры поливать. Дашины) А у фуркады - максимум, французские булки.

21:04

П_о_в_а_р

rusfed 2.0 почему бы одному из мирового топ3 заканчивать карьеру? ) -------------------------- Па рузге гавари, да.)) Олень мастера Йода.)

20:41

П_о_в_а_р

Во что астма с людями делает.

20:40

marksan

Ещё один со справкой!

20:39

inspire

прочитал заметку три раза - немогу понять, из каких слов следует, что он может продолжить карьеру после олимпиады 2018? если из этих - Но в спорте возможно все. то тогда надо было сразу про олимпиаду 2022, в Пекине писать

20:38

shpasic

не хочет поливать помидоры, как Фуркад))

20:35

rusfed 2.0

почему бы одному из мирового топ3 заканчивать карьеру? )

20:21

ЮКИ

а ребятёнка,кто будет воспитывать?!

20:15

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