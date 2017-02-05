Бьорндален и Домрачева завершили 19-дневный сбор в Антерсельве

Норвежец Оле Эйнар Бьорндален и его супруга белоруска Дарья Домрачева завершили 19-дневный сбор в Антерсельве, сообщает vg.no. Вместе с ними на сборах находилась их дочь Ксения. Подготовке спортсменов помогали два физиотерапевта.
- Я провел все тренировки согласно плану, - сказал Бьорндален. - В этом году у меня были проблемы со скоростью, нужно это решить. Я много тренировался, но мне нужно провести несколько тренировок перед спринтом.
С 9 по 19 февраля в Хохфильцене пройдет чемпионат мира.
maximalist
Чем они там занимаются? Никакой личной жизни.
16:15 5 февраля
Lars Berger
А как Фуркад это комментирует?)
14:36 5 февраля