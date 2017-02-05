13:06 5 февраля | БИАТЛОН

Бьорндален и Домрачева завершили 19-дневный сбор в Антерсельве

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Норвежец Оле Эйнар Бьорндален и его супруга белоруска Дарья Домрачева завершили 19-дневный сбор в Антерсельве, сообщает vg.no. Вместе с ними на сборах находилась их дочь Ксения. Подготовке спортсменов помогали два физиотерапевта.

- Я провел все тренировки согласно плану, - сказал Бьорндален. - В этом году у меня были проблемы со скоростью, нужно это решить. Я много тренировался, но мне нужно провести несколько тренировок перед спринтом.

С 9 по 19 февраля в Хохфильцене пройдет чемпионат мира.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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maximalist

Чем они там занимаются? Никакой личной жизни.

16:15 5 февраля

Lars Berger

А как Фуркад это комментирует?)

14:36 5 февраля

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