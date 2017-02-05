Бьорндален и Домрачева завершили 19-дневный сбор в Антерсельве

Норвежец Оле Эйнар Бьорндален и его супруга белоруска Дарья Домрачева завершили 19-дневный сбор в Антерсельве, сообщает vg.no. Вместе с ними на сборах находилась их дочь Ксения. Подготовке спортсменов помогали два физиотерапевта.

- Я провел все тренировки согласно плану, - сказал Бьорндален. - В этом году у меня были проблемы со скоростью, нужно это решить. Я много тренировался, но мне нужно провести несколько тренировок перед спринтом.

С 9 по 19 февраля в Хохфильцене пройдет чемпионат мира.