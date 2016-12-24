Бьорндален будет меньше тренироваться в Рождество, чтобы не заболеть

Норвежский биатлонист Оле Эйнар Бьорндален заявил, что планирует уменьшить нагрузки во время ближайших тренировок, чтобы избежать болезней. Также 42-летний спортсмен отметил, что надеется поскорее отдохнуть вместе с семьей.

– На Рождество я должен попытаться отдохнуть немного лучше, чем в прошлом году, – цитирует NRK Бьорндалена. – Я тогда переусердствовал с тренировками, из-за чего ухудшилась моя иммунная система. В этом сезоне я должен стать лучше и немного умнее.

Праздники проведем в горах, где есть хорошие условия для тренировок. Но, конечно же, я с нетерпением жду, когда мы с семьей соберемся дома. Это греет меня, поэтому я очень жду Рождество. Знаете, сейчас я не в плохом состоянии, но и не в лучшей форме.