Борис Васильковский: "ВАДА должно совершенствовать свои методы"

Экс–главный тренер сборных России Борис Васильковский прокомментировал решение исполкома IBU. СБР отказался от проведения этапа Кубка мира в Тюмени, молодежного и юношеского чемпионата мира в Острове.

– В том, что сейчас происходит, вина спортивного руководства нашей страны, – сказал Васильковский. – ВАДА должно выяснять, принимал ли человек допинг до вручения медалей. Почему сейчас поднимаются допинг-тесты 2008, 2014 годов? Почему этот вопрос не задал до сих пор ни один руководитель? Пусть совершенствуют свои методы.

Отобрали финал Кубка мира, но ведь в конькобежном спорте только наметился подъем. У нас три золотых медалиста. Это устранение сильнейших конкурентов.

Нужно заниматься этим антидопинговым агентством, а чтобы ВАДА победить, надо в нем участвовать! Перенос соревнований в другую страну может сказаться на интересе зрителей к этому виду спорта в целом. Простой болельщик не станет разбираться во всех тонкостях. (Любовь КОНЯЕВА)