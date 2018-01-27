Большаков и Лопухов отстранены от работы со сборной Белоруссии

Тренеры мужской сборной Белоруссии Василий Большаков и Николай Лопухов отстранены от работы с командой, информирует "Беларусь Сегодня".

Как отмечается, специалисты уже пропустили этап Кубка мира в Антерсельве и не будут включены в белорусскую делегацию на Олимпийские игры в Пхенчхане. Причины отстранения тренеров не называются.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) объявлял о том, что откажет в аккредитации всем тренерам и врачам, которые были связаны с нарушившими антидопинговые правила спортсменами.

Напомним, что Лопухов ранее работал в сборной России. Он готовил мужскую команду к Олимпиаде 2014 года в Сочи в качестве старшего тренера.