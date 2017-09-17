Богалий родила третьего ребенка

Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий сообщила о рождении третьего ребенка. В своем Инстаграме 38-летняя россиянка поблагодарила врачей за профессионализм, рассказав о рождении дочери Варвары, вес которой составил 3400 граммов, а рост – 52 сантиметра.

Напомним, что Богалий воспитывает дочь Дарью, которая родилась у нее от нынешнего мужа Андрея Левунина в марте прошлого года. Также у Богалий есть сын Максим, родившийся в феврале 2009 года от предыдущего мужа.