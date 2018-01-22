16:59 | Биатлон

Биркеланн, Свендсен и братья Бе выступят в эстафете на Олимпиаде-2018

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Стал известен состав сборной Норвегии на эстафету на Олимпийские игры 2018 года. Как сообщает NRK, в команду вошли Ларс Хельге Биркеланн, Тарьей Бе, Эмиль Хегле Свендсен и Йоханнес Бе.

Эта же команда выиграла последнюю эстафету на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

Отмечается, что состав не поменяется, если не случится ничего непредвиденного. Состав на смешанную эстафету станет известен позже.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Andre_Saratov

Биркеланд будет на первом этапе. Хотя идея с Тарье заманчивая.

20:44

Урфин_Я

Причем мне почему-то кажется норвежцы могу готовить сюрприз в виде Бё старшего на первом этапе, который сразу начнет рвать пелетон. И вот тогда о-о-очень многие команды (в том числе и наш горе-забойщик "талисман" Волков) огребут сразу и много.

19:22