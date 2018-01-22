Биркеланн, Свендсен и братья Бе выступят в эстафете на Олимпиаде-2018

Стал известен состав сборной Норвегии на эстафету на Олимпийские игры 2018 года. Как сообщает NRK, в команду вошли Ларс Хельге Биркеланн, Тарьей Бе, Эмиль Хегле Свендсен и Йоханнес Бе.
Эта же команда выиграла последнюю эстафету на этапе Кубка мира в Рупольдинге.
Отмечается, что состав не поменяется, если не случится ничего непредвиденного. Состав на смешанную эстафету станет известен позже.
Andre_Saratov
Биркеланд будет на первом этапе. Хотя идея с Тарье заманчивая.
20:44
Урфин_Я
Причем мне почему-то кажется норвежцы могу готовить сюрприз в виде Бё старшего на первом этапе, который сразу начнет рвать пелетон. И вот тогда о-о-очень многие команды (в том числе и наш горе-забойщик "талисман" Волков) огребут сразу и много.
19:22