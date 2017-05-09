Билеты на соревнования биатлонистов и лыжников в Пхенчхане-2018 раскуплены на 10 процентов

Организаторы Олимпиады-2018 подвели итоги первого этапа продаж билетов на соревнования, который завершился в апреле, сообщает AFP. Всего в Пхенчхане реализовали 162 билетов из 600 тысяч, которые поступили в продажу.

Популярными видами спорта оказались шорт-трек, фигурное катание и конькобежный спорт. На соревнования по биатлону и лыжным гонкам продано только 10 процентов билетов.

Всего организаторы планируют продать 1,18 миллиона билетов. Второй этап реализации стартует в сентябре. Олимпиада состоится с 9 по 25 февраля 2018 года.