Биатлонисты требуют не пускать на Олимпиаду виновных в нарушении антидопинговых правил

Стали известны требования, указанные в письме биатлонистов в адрес IBU. Ранее стало известно, что в Международный союз биатлонистов обратилось более 170 биатлонистов, включая россиян, требующих ужесточить наказания за нарушение антидопинговых правил.

В письме предлагается увеличить максимальный штраф за антидопинговые нарушения с 200 тысяч евро до 1 миллиона. В случае положительных проб стране, которую представляют спортсмены, должны быть уменьшены квоты на этапы Кубка мира.

Спортсмены, подозреваемые в употреблении допинга, должны быть отстранены до закрытия дела, а признанные виновными не должны допускаться к чемпионату мира и Олимпиаде. Исключения должны быть сделаны только для тех, чья дисквалификация составляет менее 6 месяцев.

Наконец, спортсменам, чьи соперники использовали допинг и выигрывали медали чемпионатов мира и Олимпиады, должна быть выплачена компенсация в два раза больше изначальных призовых.

Президент Федерации биатлона Чехии Иржи Хамза также попросил дать IBU объяснения, почему Тюмень получила чемпионат мира-2021, несмотря на рекомендации МОК.

Ранее IBU получил от ВАДА список из 31 спортсмена России, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил. Двое уже были отстранены, в отношении остальных 29 ведется расследование. В связи с допинговым скандалом Россия лишилась двух международных биатлонных стартов – этапа Кубка мира в Тюмени и молодежного и юношеского чемпионата мира в Острове, однако пока сохранила за собой право проведения чемпионата мира в Тюмени в 2021 году. Дальнейшую судьбу российских биатлонистов обсудит исполнительный комитет IBU на заседании 21 января в Антерсельве.