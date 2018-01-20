Биатлонистки РФ - без подиума на Кубке мира 40 гонок подряд

Сборная России продолжает свою безвыигрышную серию на этапах Кубка мира. С учетом сегодняшней женской гонки преследования на этапе в Антерсельве представители России не побеждают уже 37 гонок подряд.
В текущем сезоне из 35 гонок лишь дважды россияне смогли подняться на подиум - Антон Шипулин стал третьим в гонке преследования в Анси, а мужская сборная России также заняла третье место в эстафете в Рупольдинге.
Последний раз представитель России побеждал на Кубке мира еще в прошлом сезоне - Шипулин стал лучшим в гонке преследования на заключительном этапе в Холменколлене.
Таким образом, безвыигрышная серия у мужчин (без учета смешанных эстафет) составляет 18 гонок.
Ситуация у женщин еще хуже: на подиум они не могут попасть 40 гонок подряд. Последней это удалось Татьяне Акимовой в гонке преследования в Нове-Место 17 декабря 2016 года. Последнюю победу также одержала Акимова - днем ранее, 16 декабря 2016 года, в спринте. Таким образом, побед у россиянок не было в 41 последней гонке.
hant64
Ту не гонки, а годы уже надо начинать считать.
20:14
maksimalist
Тюменский обком понимает, что от Мироновой на ЧЕ ловить нечего, и она может облажаться по полной. Сливко Кайшевой не соперница как стартер в эстафете. Поэтому задача тюменцу Но-ри-цы-ну сплавить Кайшеву всеми возможными способами на ЧЕ и включить вместо нее отдохнувшую Миронову. Напомню (для неосведомленных), что Но-ри-цын - правая рука Каспера, которые в упор не замечали Кайшеву несколько лет и сплавляли ее по схеме (Оберхоф) - Рупольдинг - Антерсельва, а теперь вдруг этот "Троян" тренирует ее. От таких тренировок в Италии (всего третий день на среднегорье) никто не выдержит и ее вырубило, поскольку как раз наступил пик акклиматизации. ГЛУПОСТЬ ЭТО ИЛИ ПРЕДАТЕЛЬСТВО?! После этого самочувствие продолжит ухудшаться, то есть на ЧЕ Кайшева может быть в худшей форме. Ее сливают технично!!!
18:12
nik27772
разогнать нах. пусть учатся щи варить.
17:55
maksimalist
По моим подсчетам 44 тонки без подиума. Но это не принципиально. Ставленницы Пизлера (Каспера) ничего не показали, однако они ди сих пор составляют основу команды. Весь слив начался с Пихлера... ТРЕБУЮ В СПОРТЕ ВОССТАНОВИТЬ ДОЛЖНОСТЬ "ОСОБИСТА", ОСОБЕННО ПОНИМАЮ НАСКОЛЬКО ЭТО ДЕРЖИТ В ТОНУСЕ ПРЕЖДЕ ВСЕГО ТРЕНЕРОВ ПОСЛЕ ФИЛЬМА "ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ"...
17:50