Биатлонистки РФ - без подиума на Кубке мира 40 гонок подряд

Сборная России продолжает свою безвыигрышную серию на этапах Кубка мира. С учетом сегодняшней женской гонки преследования на этапе в Антерсельве представители России не побеждают уже 37 гонок подряд.

В текущем сезоне из 35 гонок лишь дважды россияне смогли подняться на подиум - Антон Шипулин стал третьим в гонке преследования в Анси, а мужская сборная России также заняла третье место в эстафете в Рупольдинге.

Последний раз представитель России побеждал на Кубке мира еще в прошлом сезоне - Шипулин стал лучшим в гонке преследования на заключительном этапе в Холменколлене.

Таким образом, безвыигрышная серия у мужчин (без учета смешанных эстафет) составляет 18 гонок.

Ситуация у женщин еще хуже: на подиум они не могут попасть 40 гонок подряд. Последней это удалось Татьяне Акимовой в гонке преследования в Нове-Место 17 декабря 2016 года. Последнюю победу также одержала Акимова - днем ранее, 16 декабря 2016 года, в спринте. Таким образом, побед у россиянок не было в 41 последней гонке.