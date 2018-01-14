Биатлонистки РФ - без подиума на Кубке мира 38 гонок подряд

Сборная России продолжает свою безвыигрышную серию на этапах Кубка мира. С учетом сегодняшнего женского масс-старта на этапе в Рупольдинге представители России не побеждают уже 36 гонок подряд.
В текущем сезоне из 32 гонок лишь дважды россияне смогли подняться на подиум - Антон Шипулин стал третьим в гонке преследования в Анси, а мужская сборная России также заняла третье место в позавчерашней эстафете.
Последний раз представитель России побеждал на Кубке мира еще в прошлом сезоне - Шипулин стал лучшим в гонке преследования на заключительном этапе в Холменколлене.
Таким образом, безвыигрышная серия у мужчин (без учета смешанных эстафет) составляет 17 гонок.
Ситуация у женщин еще хуже: на подиум они не могут попасть 38 гонок подряд. Последней это удалось Татьяне Акимовой в гонке преследования в Нове-Место 17 декабря 2016 года. Последнюю победу также одержала Акимова - днем ранее, 16 декабря 2016 года, в спринте. Таким образом, побед у россиянок не было в 39 последних гонках.
Эразм Роттердамский
Раша в свое время выгнала из сборной и из страны Домрачеву, Кузьмину , которые в новых своих сборных вне раши стали лучшими и на ЧМ и на Олимпиадах.Обгадили лучшего тренера Европы Пихлера и тоже выгнали из сборной.Сегодня Пихлер со сб.Швеции бьёт рашу по мордасам каждый этап Кубка мира.И русские "биатлонистки" с блиноподобными явно не женскими "лицами" финноугорской орды являются свидетельство мирового позора бензоколонки.И так почти во всех видах спорта-с каждым днем все хуже и хуже ! Убивать в Сирии и Украине ведь гораздо проще,чем попасть на пьедестал .
18:43
Iz_naroda
Зато у биатлонного руководства всё в шоколаде. И главное - результаты не влияют на распил денег.
18:21
alex160554
В отличие от биатлонистов и биатлонисток РФ болельщики никак не угомонятся, требуя побед от сборной. Добавлю в губерниевскую бочку с медом ложку прогноза на Олимпиаду: наши спортсмены не завоюют ни одной медали, если, конечно, соперники совсем уж провалятся. Т.е. не наши выиграют, а соперники проиграют.
18:19
shpasic
33 гонки всё-таки не 16 лет.))
18:18
cedoi
Без мельдония никак.
18:15
Джон....Сильвер
КОТЛИН Когда же разгонят всю эту биатлонную мафию ? Пожиратели денег. Ничего не могут ни бежать, ни стрелять....А кто их разгонять будет? У нас мафия везде и повсюду. Самого главного мафиози вы же сами побежите переизбирать 18 марта!
18:14
КОТЛИН
Когда же разгонят всю эту биатлонную мафию ? Пожиратели денег. Ничего не могут ни бежать, ни стрелять. А ведь наука пишет, что тренировки неправильные, работа не на тех пульсовых режимах и т.п. А тренеры все те же и результаты из года в год одинаковые. И что? Вот это и есть мафия и полная безответственность !
17:53
zvovs
Странное совпадение со скандалом о допинге? Нееееееееееееееееееееееееет, это усталость.
17:47
inachipoch
Побьют ли российские черепахи рекорд Конифея в ЛЧ?
17:42