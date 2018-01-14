17:28 | Биатлон

Биатлонистки РФ - без подиума на Кубке мира 38 гонок подряд

Сборная России продолжает свою безвыигрышную серию на этапах Кубка мира. Фото AFP
Сборная России продолжает свою безвыигрышную серию на этапах Кубка мира. Фото AFP
9

Сборная России продолжает свою безвыигрышную серию на этапах Кубка мира. С учетом сегодняшнего женского масс-старта на этапе в Рупольдинге представители России не побеждают уже 36 гонок подряд.

 
Сегодня. Рупольдинг. Кайса МЯКЯРЯЙНЕН опередила Лауру ДАЛЬМАЙЕР.Рупольдинг. Женский масс-старт. Мякяряйнен - первая, Дальмайер - вторая

В текущем сезоне из 32 гонок лишь дважды россияне смогли подняться на подиум - Антон Шипулин стал третьим в гонке преследования в Анси, а мужская сборная России также заняла третье место в позавчерашней эстафете.

Последний раз представитель России побеждал на Кубке мира еще в прошлом сезоне - Шипулин стал лучшим в гонке преследования на заключительном этапе в Холменколлене. 

Таким образом, безвыигрышная серия у мужчин (без учета смешанных эстафет) составляет 17 гонок. 

Ситуация у женщин еще хуже: на подиум они не могут попасть 38 гонок подряд. Последней это удалось Татьяне Акимовой в гонке преследования в Нове-Место 17 декабря 2016 года. Последнюю победу также одержала Акимова - днем ранее, 16 декабря 2016 года, в спринте. Таким образом, побед у россиянок не было в 39 последних гонках.

Трансляция женского масс-старта

9
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (9)
Войти, чтобы оставить комментарий

Эразм Роттердамский

Раша в свое время выгнала из сборной и из страны Домрачеву, Кузьмину , которые в новых своих сборных вне раши стали лучшими и на ЧМ и на Олимпиадах.Обгадили лучшего тренера Европы Пихлера и тоже выгнали из сборной.Сегодня Пихлер со сб.Швеции бьёт рашу по мордасам каждый этап Кубка мира.И русские "биатлонистки" с блиноподобными явно не женскими "лицами" финноугорской орды являются свидетельство мирового позора бензоколонки.И так почти во всех видах спорта-с каждым днем все хуже и хуже ! Убивать в Сирии и Украине ведь гораздо проще,чем попасть на пьедестал .

18:43

Iz_naroda

Зато у биатлонного руководства всё в шоколаде. И главное - результаты не влияют на распил денег.

18:21

alex160554

В отличие от биатлонистов и биатлонисток РФ болельщики никак не угомонятся, требуя побед от сборной. Добавлю в губерниевскую бочку с медом ложку прогноза на Олимпиаду: наши спортсмены не завоюют ни одной медали, если, конечно, соперники совсем уж провалятся. Т.е. не наши выиграют, а соперники проиграют.

18:19

shpasic

33 гонки всё-таки не 16 лет.))

18:18

cedoi

Без мельдония никак.

18:15

Джон....Сильвер

КОТЛИН Когда же разгонят всю эту биатлонную мафию ? Пожиратели денег. Ничего не могут ни бежать, ни стрелять....А кто их разгонять будет? У нас мафия везде и повсюду. Самого главного мафиози вы же сами побежите переизбирать 18 марта!

18:14

КОТЛИН

Когда же разгонят всю эту биатлонную мафию ? Пожиратели денег. Ничего не могут ни бежать, ни стрелять. А ведь наука пишет, что тренировки неправильные, работа не на тех пульсовых режимах и т.п. А тренеры все те же и результаты из года в год одинаковые. И что? Вот это и есть мафия и полная безответственность !

17:53

zvovs

Странное совпадение со скандалом о допинге? Нееееееееееееееееееееееееет, это усталость.

17:47

inachipoch

Побьют ли российские черепахи рекорд Конифея в ЛЧ?

17:42