Биатлонист из США назвал проведение этапа Кубка мира в Тюмени оскорблением чистых спортсменов

Биатлонист из США, чемпион мира Лоуэлл Бэйли выступил с критикой в адрес исполнительного комитета Международного союза биатлонистов (IBU), который сохранил за Тюменью право принять девятый этап Кубка мира. Соревнования пройдут в российском городе с 23 по 25 марта.

– Это оскорбляет всех чистых спортсменов, – цитирует ESPN Бэйли. – Таким решением исполком IBU говорит миру и участникам Кубка мира, что для них допинг не является проблемой.

Ранее американский спортсмен также критиковал IBU, который не стал ограничивать членство СБР на фоне расследования о российском допинге.

Лоуэлл Бэйли: "IBU не принял никаких шагов, чтобы наказать Россию за то, что они сделали в Сочи"