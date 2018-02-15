Биатлонист из США назвал проведение этапа Кубка мира в Тюмени оскорблением чистых спортсменов

Биатлонист из США, чемпион мира Лоуэлл Бэйли выступил с критикой в адрес исполнительного комитета Международного союза биатлонистов (IBU), который сохранил за Тюменью право принять девятый этап Кубка мира. Соревнования пройдут в российском городе с 23 по 25 марта.
– Это оскорбляет всех чистых спортсменов, – цитирует ESPN Бэйли. – Таким решением исполком IBU говорит миру и участникам Кубка мира, что для них допинг не является проблемой.
Ранее американский спортсмен также критиковал IBU, который не стал ограничивать членство СБР на фоне расследования о российском допинге.
Лоуэлл Бэйли: "IBU не принял никаких шагов, чтобы наказать Россию за то, что они сделали в Сочи"
Bache Gabrielsen
Представителю нации, давшей миру Лэнса Армстронга, Мэрион Джонс, Джастина Гэтлина, Лашона Меррита, Тайсона Гэя и других великих допинг-спортсменов, лучше бы помолчать.
16:07 15 февраля
Levbereg
Нужно Мин спорта обратиться в МИД с просьбой закрыть въезд в Россию для всех гавкал. Бах номер один и далее Бэйли и всякие оруны о рассизме. Пусть на ЧМ по футболу дома сидят. Например Я я Туре.
13:22 15 февраля
bond1951
урод опять что то вякнул ну а теперь брысь под лавку...............
13:20 15 февраля
цска 19781978
пусть на братьев вильямс посмотрит
13:16 15 февраля
Николай81257
Прикол янки самая чистая нация от допинга.А приезжать или не приезжать в Тюмень это уже твое личное дело,твое неприсутствие мало кто заметит.,
13:03 15 февраля
echo2011
Видимо,товарищи хотят,чтобы Россия была наказана пожизненно...
13:00 15 февраля
shur
Все неймется. Не хочешь приезжать - не приезжай.
12:44 15 февраля