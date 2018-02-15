12:38 15 февраля | Биатлон

Биатлонист из США назвал проведение этапа Кубка мира в Тюмени оскорблением чистых спортсменов

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Биатлонист из США, чемпион мира Лоуэлл Бэйли выступил с критикой в адрес исполнительного комитета Международного союза биатлонистов (IBU), который сохранил за Тюменью право принять девятый этап Кубка мира. Соревнования пройдут в российском городе с 23 по 25 марта.

– Это оскорбляет всех чистых спортсменов, – цитирует ESPN Бэйли. – Таким решением исполком IBU говорит миру и участникам Кубка мира, что для них допинг не является проблемой.

Ранее американский спортсмен также критиковал IBU, который не стал ограничивать членство СБР на фоне расследования о российском допинге.

Лоуэлл Бэйли: "IBU не принял никаких шагов, чтобы наказать Россию за то, что они сделали в Сочи"

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КОММЕНТАРИИ (7)
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Bache Gabrielsen

Представителю нации, давшей миру Лэнса Армстронга, Мэрион Джонс, Джастина Гэтлина, Лашона Меррита, Тайсона Гэя и других великих допинг-спортсменов, лучше бы помолчать.

16:07 15 февраля

Levbereg

Нужно Мин спорта обратиться в МИД с просьбой закрыть въезд в Россию для всех гавкал. Бах номер один и далее Бэйли и всякие оруны о рассизме. Пусть на ЧМ по футболу дома сидят. Например Я я Туре.

13:22 15 февраля

bond1951

урод опять что то вякнул ну а теперь брысь под лавку...............

13:20 15 февраля

цска 19781978

пусть на братьев вильямс посмотрит

13:16 15 февраля

Николай81257

Прикол янки самая чистая нация от допинга.А приезжать или не приезжать в Тюмень это уже твое личное дело,твое неприсутствие мало кто заметит.,

13:03 15 февраля

echo2011

Видимо,товарищи хотят,чтобы Россия была наказана пожизненно...

13:00 15 февраля

shur

Все неймется. Не хочешь приезжать - не приезжай.

12:44 15 февраля

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