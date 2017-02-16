18:08 | БИАТЛОН

Бэйли выиграл индивидуальную гонку на чемпионате мира

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Представитель США Лоуэлл Бэйли одержал победу в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Хохфильцене. Серебряную медаль завоевал представитель Чехии Ондржей Моравец. Тройку призеров замкнул француз Мартен Фуркад. Лучший из россиян - Антон Шипулин - показал седьмой результат.

Отметим, что это золото стало первым для сборной США на чемпионатах мира.

Хохфильцен (Австрия)

Чемпионат мира

Мужчины

Индивидуальная гонка 20 км

1. Бэйли (США) - 48.07,4 (0 промахов)

2. Моравец (Чехия) - отставание 3,3 (0)

3. М. Фуркад (Франция) - 21,2 (2)

4. Лессер (Германия) - 32,0 (1)

5. С. Семенов (Украина) - 38,6 (1)

6. Крчмарж (Чехия) - 43,6 (0)

7. ШИПУЛИН (Россия) - 43,9 (2)...

11. ВОЛКОВ (Россия) - 1.28,7 (1)...

20. ГАРАНИЧЕВ (Россия) - 2.33,7 (3)...

72. ЛОГИНОВ (Россия) - 7.27,6 (7)

Общий зачет (м)

1 (1). М. Фуркад (Франция) - 980 (+48)

2 (2). ШИПУЛИН (Россия) - 647 (+36)

3 (3). Шемп (Германия) - 613 (+28)

4 (4). Й. Бе (Норвегия) - 567 (+34)

5 (5). Пайффер (Германия) - 519 (+7)

6 (6). Бьорндален (Норвегия) - 508 (0)...

10 (12). Бэйли (США) - 434 (+60)...

12 (10). ЦВЕТКОВ (Россия) - 405 (0)...

18 (18). БАБИКОВ (Россия) - 322 (0)...

26 (28). ГАРАНИЧЕВ (Россия) - 246 (+21)...

34 (34). Мат. ЕЛИСЕЕВ (Россия) - 189 (0)...

36 (36). МАЛЫШКО (Россия) - 167 (0)...

64 (-). ВОЛКОВ (Россия) - 30 (+30)...

72 (70). ШОПИН (Россия) - 18 (0)

Индивидуальная гонка (м)

1 (1). М. Фуркад (Франция) - 162 (+48)

2 (2). ШИПУЛИН (Россия) - 126 (+36)

3 (7). Бэйли (США) - 117 (+60)

4 (4). Й. Бе (Норвегия) - 115 (+34)

5 (6). Биркеланн (Норвегия) - 103 (+32)

6 (5). Анев (Болгария) - 99 (+25)...

14 (13). ГАРАНИЧЕВ (Россия) - 68 (+21)...

19 (8). ЦВЕТКОВ (Россия) - 55 (0)...

34 (-). ВОЛКОВ (Россия) - 30 (+30)...

63 (57). БАБИКОВ (Россия) - 2 (0)

Кубок наций (м)

1 (1). Германия - 5299 (+393)

2 (2). Норвегия - 5121 (+380)

3 (3). Россия - 5073 (+387)

4 (4). Франция - 5041 (+391)

5 (5). Австрия - 4646 (+382)

6 (7). Чехия - 4362 (+415)

Трансляция гонки

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (20)
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sozerzator

RW.irk Привет! И все-таки: он такой морально или ментально? Помнишь вчерашнее твое surprise от места Антохи в гонке на старте?

18:32

CanagliaVova

Чехи наносят Губерниеву ответный удар &#128074;

18:29

SSNA7

ДОЗВОН ГУБЕР__________Не совсем: "Единственная умная мысль губершлёпа за последние лет 20-ть"...

18:29

fair

inachipoch Волков - тупая деревяшка. Для чего было на последнем км тащить Бейли к золоту? Пара тысяч долларов на карман или желание отомстить чехам?................ Волков зарабатывал себе место в эстафете, а по твоему, что надо было остановиться перед американцем????? кретин

18:27

FINIX

inachipoch Волков - тупая деревяшка. Для чего было на последнем км тащить Бейли к золоту? Пара тысяч долларов на карман или желание отомстить чехам?\\\\\\\Вообще-то занять наиболее высокое место было в интересах самого Волкова. Если мы говорим о спорте, а не о прятках во дворе.

18:25

ДОЗВОН ГУБЕР

SSNA7 =18.18,,,,,,,,, Я лишь повторил слова "голоса российского биатлона" в ПРЯМОМ эфире на бесплатном федеральном канале...

18:23

FINIX

Волкова однозначно на первый этап эстафеты. Шипулина на последний. Гараничев должен бежать один из двух оставшихся. А вот кто ещё - непонятно. Скорее Бабиков.

18:22

RW.irk

Вот что значит биатлон! Можно быть посредственным спортсменом, но удача и стечение обстоятельств и ты чемпион! Бейли, Моравец (почти), Юрлова, Жей...

18:21

ДОЗВОН ГУБЕР

Ну что, лодочный гребун, он же биатлонный горлопан, сработали ""одноразовые чешские бутылочки""??? Ты же ""дружишь" с Т.Ш. наш-раш.??? Вот и посоветуй кравцу с остальными бездарями поставить "фуфлыжникам с карамультуками" на остальные гонки клизмы одноразовые... Авось поможет...

18:20

inachipoch

Волков - тупая деревяшка. Для чего было на последнем км тащить Бейли к золоту? Пара тысяч долларов на карман или желание отомстить чехам?

18:20

SSNA7

ДОЗВОН ГУБЕР_______Так-то он и норвежских, и немецких, и французских профессионалов обыграл, к слову. Но вот российские не дают покоя, хоть ты тресни...

18:18

ДОЗВОН ГУБЕР

Вчера допингёрша, сегодня --- допингёр, выпустив последние "пары" на Ч.Е., покреативив среди 3-4-5-х составов др. стран, показали свой уровень....

18:15

кузя23

Главные борцуны с допингом на пьедестале,поздравляю. А самая задопингованная держава опять мимо. Как так?

18:15

Айртон

Лоуэлл, браво!)) Штаты лучшие!)) Ондржея и Чехию с серебром!)) Мартена с бронзой, все гонки в медалях, как и Лаура!))

18:13

ДОЗВОН ГУБЕР

йЮэСЭй!!!!!!!!!! Единственная умная мысль губершлёпа за последние лет 20-ть ::: ""Американские биатлонные любители обыгрывают российских профессионалов""....

18:12

zoostation

Ещё надо про наших что-то сказать... Пару слов каких-нибудь... Но, не буду. Всё и так ясно и понятно!

18:12

Slim Taller

Браво.Лоуэлл! Фантастическая воля к победе!

18:12

намкрыш

USA - это просто фантастика!!!

18:11

Don

Катарина, поздравляю, ты прямо оракул)

18:11

zoostation

Выиграл тот, от кого не ждали. Красавчик американец! Очень рад за него.

18:11

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ