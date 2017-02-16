Бэйли выиграл индивидуальную гонку на чемпионате мира

Представитель США Лоуэлл Бэйли одержал победу в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Хохфильцене. Серебряную медаль завоевал представитель Чехии Ондржей Моравец. Тройку призеров замкнул француз Мартен Фуркад. Лучший из россиян - Антон Шипулин - показал седьмой результат.
Отметим, что это золото стало первым для сборной США на чемпионатах мира.
Хохфильцен (Австрия)
Чемпионат мира
Мужчины
Индивидуальная гонка 20 км
1. Бэйли (США) - 48.07,4 (0 промахов)
2. Моравец (Чехия) - отставание 3,3 (0)
3. М. Фуркад (Франция) - 21,2 (2)
4. Лессер (Германия) - 32,0 (1)
5. С. Семенов (Украина) - 38,6 (1)
6. Крчмарж (Чехия) - 43,6 (0)
7. ШИПУЛИН (Россия) - 43,9 (2)...
11. ВОЛКОВ (Россия) - 1.28,7 (1)...
20. ГАРАНИЧЕВ (Россия) - 2.33,7 (3)...
72. ЛОГИНОВ (Россия) - 7.27,6 (7)
Общий зачет (м)
1 (1). М. Фуркад (Франция) - 980 (+48)
2 (2). ШИПУЛИН (Россия) - 647 (+36)
3 (3). Шемп (Германия) - 613 (+28)
4 (4). Й. Бе (Норвегия) - 567 (+34)
5 (5). Пайффер (Германия) - 519 (+7)
6 (6). Бьорндален (Норвегия) - 508 (0)...
10 (12). Бэйли (США) - 434 (+60)...
12 (10). ЦВЕТКОВ (Россия) - 405 (0)...
18 (18). БАБИКОВ (Россия) - 322 (0)...
26 (28). ГАРАНИЧЕВ (Россия) - 246 (+21)...
34 (34). Мат. ЕЛИСЕЕВ (Россия) - 189 (0)...
36 (36). МАЛЫШКО (Россия) - 167 (0)...
64 (-). ВОЛКОВ (Россия) - 30 (+30)...
72 (70). ШОПИН (Россия) - 18 (0)
Индивидуальная гонка (м)
1 (1). М. Фуркад (Франция) - 162 (+48)
2 (2). ШИПУЛИН (Россия) - 126 (+36)
3 (7). Бэйли (США) - 117 (+60)
4 (4). Й. Бе (Норвегия) - 115 (+34)
5 (6). Биркеланн (Норвегия) - 103 (+32)
6 (5). Анев (Болгария) - 99 (+25)...
14 (13). ГАРАНИЧЕВ (Россия) - 68 (+21)...
19 (8). ЦВЕТКОВ (Россия) - 55 (0)...
34 (-). ВОЛКОВ (Россия) - 30 (+30)...
63 (57). БАБИКОВ (Россия) - 2 (0)
Кубок наций (м)
1 (1). Германия - 5299 (+393)
2 (2). Норвегия - 5121 (+380)
3 (3). Россия - 5073 (+387)
4 (4). Франция - 5041 (+391)
5 (5). Австрия - 4646 (+382)
6 (7). Чехия - 4362 (+415)
sozerzator
RW.irk Привет! И все-таки: он такой морально или ментально? Помнишь вчерашнее твое surprise от места Антохи в гонке на старте?
18:32
CanagliaVova
Чехи наносят Губерниеву ответный удар 👊
18:29
SSNA7
ДОЗВОН ГУБЕР__________Не совсем: "Единственная умная мысль губершлёпа за последние лет 20-ть"...
18:29
fair
inachipoch Волков - тупая деревяшка. Для чего было на последнем км тащить Бейли к золоту? Пара тысяч долларов на карман или желание отомстить чехам?................ Волков зарабатывал себе место в эстафете, а по твоему, что надо было остановиться перед американцем????? кретин
18:27
FINIX
inachipoch Волков - тупая деревяшка. Для чего было на последнем км тащить Бейли к золоту? Пара тысяч долларов на карман или желание отомстить чехам?\\\\\\\Вообще-то занять наиболее высокое место было в интересах самого Волкова. Если мы говорим о спорте, а не о прятках во дворе.
18:25
ДОЗВОН ГУБЕР
SSNA7 =18.18,,,,,,,,, Я лишь повторил слова "голоса российского биатлона" в ПРЯМОМ эфире на бесплатном федеральном канале...
18:23
FINIX
Волкова однозначно на первый этап эстафеты. Шипулина на последний. Гараничев должен бежать один из двух оставшихся. А вот кто ещё - непонятно. Скорее Бабиков.
18:22
RW.irk
Вот что значит биатлон! Можно быть посредственным спортсменом, но удача и стечение обстоятельств и ты чемпион! Бейли, Моравец (почти), Юрлова, Жей...
18:21
ДОЗВОН ГУБЕР
Ну что, лодочный гребун, он же биатлонный горлопан, сработали ""одноразовые чешские бутылочки""??? Ты же ""дружишь" с Т.Ш. наш-раш.??? Вот и посоветуй кравцу с остальными бездарями поставить "фуфлыжникам с карамультуками" на остальные гонки клизмы одноразовые... Авось поможет...
18:20
inachipoch
Волков - тупая деревяшка. Для чего было на последнем км тащить Бейли к золоту? Пара тысяч долларов на карман или желание отомстить чехам?
18:20
SSNA7
ДОЗВОН ГУБЕР_______Так-то он и норвежских, и немецких, и французских профессионалов обыграл, к слову. Но вот российские не дают покоя, хоть ты тресни...
18:18
ДОЗВОН ГУБЕР
Вчера допингёрша, сегодня --- допингёр, выпустив последние "пары" на Ч.Е., покреативив среди 3-4-5-х составов др. стран, показали свой уровень....
18:15
кузя23
Главные борцуны с допингом на пьедестале,поздравляю. А самая задопингованная держава опять мимо. Как так?
18:15
Айртон
Лоуэлл, браво!)) Штаты лучшие!)) Ондржея и Чехию с серебром!)) Мартена с бронзой, все гонки в медалях, как и Лаура!))
18:13
ДОЗВОН ГУБЕР
йЮэСЭй!!!!!!!!!! Единственная умная мысль губершлёпа за последние лет 20-ть ::: ""Американские биатлонные любители обыгрывают российских профессионалов""....
18:12
zoostation
Ещё надо про наших что-то сказать... Пару слов каких-нибудь... Но, не буду. Всё и так ясно и понятно!
18:12
Slim Taller
Браво.Лоуэлл! Фантастическая воля к победе!
18:12
намкрыш
USA - это просто фантастика!!!
18:11
Don
Катарина, поздравляю, ты прямо оракул)
18:11
zoostation
Выиграл тот, от кого не ждали. Красавчик американец! Очень рад за него.
18:11