Бэйли стал первым американцем, который гарантировал себе участие в Олимпиаде-2018

Американец Лоуэлл Бэйли стал первым спортсменом сборной США во всех видах спорта, который гарантировал себе участие в Олимпиаде-2018. 35-летнему биатлонисту это удалось благодаря успешному выступлению на чемпионате мира в Хохфильцене, где он был четвертым в спринте и шестым в гонке преследования.

– Я долго ставил перед собой такую цель, и нынешние достижения очень много для меня значат, – цитирует Team USA Бэйли. – Будет большой честью для меня представлять сборную США. Считаю, что у нас есть хорошие шансы на медали в эстафете. Мы в прошлом году показывали хорошие результаты, когда все были здоровы. Будет очень приятно взять первую олимпийскую медаль в биатлоне для США.

Отметим, что Бэйли планировал в прошлом году завершать карьеру, однако изменил свое решение, чтобы выступить на Олимпиаде.