Бескон может пропустить индивидуальную гонку из-за болезни

Француженка Анаис Бескон может пропустить индивидуальную гонку на чемпионате мира в Хохфильцене. 29-летняя спортсменка болеет и пропустила вторничную тренировку команды.

– Бескон числится в нашей заявке на гонку, – цитирует AFP тренера женской сборной Франции Жюльена Робера. – Пока мы не знаем, побежит ли она. Сейчас она спокойно отдыхает в отеле.

Отметим, что на прошлом чемпионате мира в этом виде программы Бескон завоевала серебряную медаль. На нынешнем турнире она пока не выступила ни в одной гонке.