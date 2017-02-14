16:51 | БИАТЛОН

Бескон может пропустить индивидуальную гонку из-за болезни

0
0
0
0

Француженка Анаис Бескон может пропустить индивидуальную гонку на чемпионате мира в Хохфильцене. 29-летняя спортсменка болеет и пропустила вторничную тренировку команды.

– Бескон числится в нашей заявке на гонку, – цитирует AFP тренера женской сборной Франции Жюльена Робера. – Пока мы не знаем, побежит ли она. Сейчас она спокойно отдыхает в отеле.

Отметим, что на прошлом чемпионате мира в этом виде программы Бескон завоевала серебряную медаль. На нынешнем турнире она пока не выступила ни в одной гонке.

0
0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ