Бьерн Ферри: "Фуркад - очень смелый человек"

Олимпийский чемпион Бьерн Ферри назвал Мартена Фуркада смелым человеком, который не испугался заявить о своем мнении по отношению к российским биатлонистам. 28-летний француз во время смешанной эстафеты на чемпионате мира в Хохфильцене подрезал Александра Логинова и бурно отреагировал на свою победу на финише. Во время награждения он ушел с пьедестала почета после того, как россияне не пожали ему руку.

– Я понимаю, почему Фуркад сделал это, и считаю правильным, что он протестует, заявляя о своих чувствах, – цитирует Expressen Ферри. – Это реальное мнение Фуркада. Думаю, что он очень смелый. Не уверен, что я бы рискнул так поступить. Но это, очевидно, имело определенный эффект. Россияне выглядели испуганными. Я слышал, что на пресс-конференции после этого почти завязалась драка.