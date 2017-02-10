Бьерн Ферри: "Фуркад - очень смелый человек"

Олимпийский чемпион Бьерн Ферри назвал Мартена Фуркада смелым человеком, который не испугался заявить о своем мнении по отношению к российским биатлонистам. 28-летний француз во время смешанной эстафеты на чемпионате мира в Хохфильцене подрезал Александра Логинова и бурно отреагировал на свою победу на финише. Во время награждения он ушел с пьедестала почета после того, как россияне не пожали ему руку.
– Я понимаю, почему Фуркад сделал это, и считаю правильным, что он протестует, заявляя о своих чувствах, – цитирует Expressen Ферри. – Это реальное мнение Фуркада. Думаю, что он очень смелый. Не уверен, что я бы рискнул так поступить. Но это, очевидно, имело определенный эффект. Россияне выглядели испуганными. Я слышал, что на пресс-конференции после этого почти завязалась драка.
adamantane'
Тоже мне, нашёл образец смелости. Тот и гадости-то делает исподтишка. Подрезал - и то сзади.
15:40
alex1966
Удивительного ничего нет, не только в биатлоне а в любой другой сфере, все против России. Причина похоже одна, нас просто бояться. Ну а проблемы допинга если посмотреть внимательно, в некоторых странах гораздо серьезней чем в России, например в штатах. А Антоха молодец в отличии от наших функционеров, которые бояться за свои теплые места и засунули свои языки в попу.
15:17
Николай81257
Лживый нечестный и трусоватый Фуркад.Нормальный и прямой человек тем более один из лучших биатлонистов мира.Сделать пакость, а потом отнекиваться и сваливать свой косяк на кого -то. Так было с поздравлением Логинову , написал и тут же убрал. В эстафете то же самое все видели что он специально сбил Сашу, но смелости сказать это у него не хватило, да и нет ее у него.
15:14
enisey124
Я слышал, что на пресс-конференции после этого почти завязалась драка/// Слышал звон... Я видел видео с пресс-конференции. Ничем подобным даже и не пахло. Антон просто хотел поговорить с Фуркадом "тет-а-тет". Если это называть "...почти завязалась драка...", тогда можно понять, почему многие иностранные спортсмены искренне не понимают, чего же в России на француза так ополчились.
12:27
Vlаdimir
Протестует подрезая (толкая) Логинова???? У нас разные понятия о протестах. Логинов участвует в соревнованиях на ЗАКОННЫХ основаниях и протесты должны адресоваться организаторам, а не спортсменам. И в последствиях происшедшего ВИНОВАТ только Фуркад, не уважающий тех с км соревнуется, внося раздор.
11:40
And60
Дело не в смелости, а в порядочности. Каким бы великим не был Уле-Эйнар Бьёрндален, он бы никогда не позволил себе даже подобие этого. Это и отличает Великого от "звездного". Как он Шипулина подрезал на финише? С малого радиуса скакнул на большой! Это что? Так поступают порядочные и честные спортсмены? И не поверю, что Логинова он не видел. А после всего можно говорить что угодно. Губерниев в высказываниях прав.
11:39
zloyzlodey
Нордический астмопаралимпиец открыл тявкалку. Как Фуркад не может, но тявкать потом смел! ДАть меДаль!
11:29
Ралпачан Фляйшманъ
еще одна жертва астмы головного мозга открыла ротовое отверстие DDD
11:06